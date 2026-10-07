به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته کودک و نوجوان و با هدف معرفی و پاسداشت میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی لرستان، نمایشگاه هنرهای تجسمی کودک و نوجوان با عنوان «از مفرغ تا بلوط» در نگارخانه شهید هژبر مجتمع شهید آوینی خرم‌آباد گشایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، آیین گشایش این نمایشگاه عصر چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از علاقه‌مندان حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد.

پیوند هنر کودکان با میراث لرستان

این نمایشگاه با محوریت معرفی و پاسداشت میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعت استان لرستان و با تأکید بر ظرفیت‌ها، استعدادها و خلاقیت‌های هنری کودکان و نوجوانان برپا شده است.

در این رویداد، مجموعه‌ای از آثار هنری کودکان و نوجوانان با رویکردی فرهنگی و هویتی به نمایش درآمده و تلاش شده است از ظرفیت هنرهای تجسمی برای ایجاد ارتباط میان نسل جدید و میراث ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی لرستان استفاده شود.

حمایت از استعدادهای هنری نسل جدید

نمایشگاه «از مفرغ تا بلوط» با هدف حمایت از استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان، تقویت شناخت آنان نسبت به هویت فرهنگی و تاریخی سرزمین خود و ایجاد پیوند میان هنر، فرهنگ و طبیعت لرستان برگزار شده است.

این رویداد همچنین بستری برای نمایش خلاقیت‌های هنری کودکان و نوجوانان و توجه بیشتر به ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی و هویتی به نسل جدید فراهم کرده است.

برگزاری نمایشگاه با مشارکت نهادهای فرهنگی

نمایشگاه هنرهای تجسمی کودک و نوجوان «از مفرغ تا بلوط» به همت مؤسسه فرهنگی هنری فانوس راه دانایی، با همکاری خانه هنر سرو و همراهی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و بنیاد ایران‌شناسی برگزار شده است.