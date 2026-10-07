عبداللهی: شکوهیه قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنعتی پیشرو کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی مدیر عامل شرکت خدماتی صنعتگران شکوهیه قم ، با اشاره به جایگاه راهبردی این مجموعه در اقتصاد استان اظهار کرد: شهرک صنعتی شکوهیه تنها یک مجموعه تولیدی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک اشتغال، تولید و رونق اقتصادی قم به شمار می‌آید.



وی افزود: هدف ما این است که با توسعه زیرساخت‌ها، گسترش خدمات هوشمند، ارتقای امکانات رفاهی و بهبود محیط فعالیت صنایع، شکوهیه را به یک شهر صنعتی مدرن و الگویی موفق در مدیریت صنعتی کشور تبدیل کنیم.



شکوهیه؛ موتور محرک اقتصاد صنعتی قم



عبداللهی با بیان اینکه شهرک صنعتی شکوهیه بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شهرک صنعتی استان قم است، گفت: این مجموعه با وسعتی حدود ۲ هزار هکتار و حضور حدود ۵۰ هزار نیروی کار، سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و صن عتی استان دارد.



وی ادامه داد: بخش مهمی از ظرفیت تولیدی قم در شهرک صنعتی شکوهیه متمرکز شده و بسیاری از برندها و واحدهای شاخص تولیدی استان در این مجموعه فعالیت می‌کنند.



رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی شکوهیه با اشاره به تنوع صنایع مستقر در این شهرک افزود: حضور واحدهای فعال در حوزه‌های سلولزی، شیمیایی، برق و الکترونیک، غذایی، دارویی، فلزی و نساجی، ظرفیت ارزشمندی برای تکمیل زنجیره تولید و افزایش توان رقابتی صنایع استان ایجاد کرده است.



عبداللهی موقعیت جغرافیایی شکوهیه را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی آن دانست و بیان کرد: قرار گرفتن این شهرک در مرکز کشور، نزدیکی به پایتخت و دسترسی مناسب به محورهای اصلی حمل‌ونقل و بازارهای مصرف، شکوهیه را به یکی از شهرک‌های صنعتی پرتقاضا برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.



وی تأکید کرد: شکوهیه امروز فراتر از یک شهرک صنعتی، به یکی از محورهای اصلی اقتصاد صنعتی قم تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان دارد.



تأمین پایدار آب، برق و گاز؛ مطالبه اصلی صنعتگران



عبداللهی در ادامه، تأمین پایدار انرژی را مهم‌ترین دغدغه واحدهای تولیدی مستقر در شکوهیه دانست و گفت: استمرار تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ارتباط مستقیمی با پایداری زیرساخت‌های انرژی دارد؛ از همین رو تأمین پایدار آب، برق و گاز امروز به مطالبه اصلی صنعتگران تبدیل شده است.



وی افزود: در کنار موضوع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و رشد هزینه‌های سربار از دیگر چالش‌هایی است که واحدهای صنعتی با آن مواجه هستند.



عبداللهی تصریح کرد: بخشی از واحدهای تولیدی نیز در حوزه مسائل بانکی، مالیاتی، بروکراسی اداری، جذب نیروی کار متخصص و توسعه بازارهای صادراتی با مشکلاتی روبه‌رو هستند که رفع آن‌ها نیازمند همکاری جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است.



رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی شکوهیه با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از محدودیت‌های انرژی متحمل می‌شوند، اظهار کرد: این واحدها معمولاً امکان تأمین مستقل انرژی را ندارند و هرگونه ناترازی در حوزه برق، آب یا گاز می‌تواند بر ظرفیت تولید، رقابت‌پذیری و حتی استمرار فعالیت آن‌ها اثرگذار باشد.



وی اضافه کرد: شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه تلاش می‌کند از طریق ارتباط مستمر با صنعتگران و تعامل با شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صنایع کوچک و سایر دستگاه‌های مسئول، مطالبات واحدهای تولیدی را پیگیری و بخشی از موانع موجود را برطرف کند.



اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه انرژی‌های نو



عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در حال اجرا در شهرک صنعتی شکوهیه اشاره کرد و گفت: بهسازی و آسفالت معابر، اصلاح شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی، تقویت روشنایی، توسعه شبکه‌های تأسیساتی و گسترش فضای سبز از مهم‌ترین اقداماتی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات و بهبود محیط فعالیت صنایع دنبال می‌شود.



وی ادامه داد: توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه شهرک نیز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در دستور کار قرار گرفته تا مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی با استانداردهای مناسب‌تری انجام شود.



مدیر عامل شرکت خدماتی صنعتگران شکوهیه قم همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: حرکت به سمت انرژی‌های پاک و افزایش ظرفیت تولید برق، یکی از برنامه‌های مهم مجموعه برای کمک به تأمین پایدار انرژی صنایع است.



عبداللهی با اشاره به پروژه راهبردی خط ریلی شهرک صنعتی شکوهیه بیان کرد: پیگیری احداث خط راه‌آهن در محدوده شهرک از پروژه‌های مهمی است که در صورت تحقق، می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات صنعتی و افزایش ظرفیت لجستیکی شهرک کمک کند.



وی خاطرنشان کرد: سرعت توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با آمادگی زیرساخت‌ها دارد و بدون تقویت این بخش، استمرار رشد تولید با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.



حرکت شکوهیه به سمت شهر صنعتی هوشمند



عبداللهی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه است و بخشی از فرآیندهای خدماتی به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه می‌شود.



وی افزود: ایجاد سیستم الکترونیکی قبض تردد، توسعه خدمات غیرحضوری، مکانیزه‌سازی فرآیندهای اداری و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مدیریتی از جمله اقداماتی است که برای تسهیل امور صنعتگران و کاهش مراجعات حضوری در حال اجراست.



عبداللهی ادامه داد: نصب و توسعه دوربین‌های نظارتی و ارتقای سیستم‌های حفاظتی نیز در دستور کار قرار گرفته تا مدیریت شهرک با دقت و کارآمدی بیشتری انجام شود.



مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت و خدمات رفاهی گفت: تقویت گشت‌های حفاظتی، برگزاری کلاس های آموزشی در این راستا توسعه سیستم‌های نظارتی و افزایش تعامل با نیروی انتظامی، با هدف ارتقای ضریب امنیت واحدهای تولیدی انجام شده است.



وی افزود: نگاه ما این است که شهرک صنعتی صرفاً محل استقرار کارخانه‌ها نباشد، بلکه به محیطی پویا، منظم و مجهز تبدیل شود که بتواند نیازهای رفاهی و خدماتی کارکنان و فعالان صنعتی را نیز پاسخ دهد.



عبداللهی اظهار کرد: توسعه فضاهای عمومی، بهسازی محیط شهری و ارتقای خدمات رفاهی در دستور کار قرار دارد تا شکوهیه بیش از گذشته به یک شهر صنعتی مدرن و استاندارد نزدیک شود.



ضرورت حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاران جدید



وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های مجموعه برای حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: برگزاری جلسات هم‌اندیشی با صنعتگران، پیگیری مشکلات واحدها، کاهش هزینه‌های خدمات عمومی و افزایش تعامل مستقیم با مدیران صنایع، از مهم‌ترین رویکردهای شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه است.



عبداللهی افزود: حمایت از تولید تنها به ایجاد زیرساخت محدود نمی‌شود؛ تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی و پیگیری مؤثر مشکلات واحدهای صنعتی نیز اهمیت زیادی دارد.



وی ادامه داد: شرکت خدماتی تلاش می‌کند نقش حلقه ارتباطی میان صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی را ایفا کند تا مسائل واحدهای صنعتی با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.



مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه درباره برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاران جدید نیز گفت: معرفی ظرفیت‌های گسترده شکوهیه، تسهیل و بهبود خدمات رسانی برای واحدهای صنعتی، از مهم‌ترین برنامه‌های ما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری است.



وی افزود: شکوهیه به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی مطلوب به بازارها و تنوع صنایع، یکی از جذاب‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.



عبداللهی تأکید کرد: هرچه زیرساخت‌های شهرک تقویت شود، زمینه برای توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش اشتغال نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.



توجه ویژه به محیط زیست و شرکت‌های دانش‌بنیان



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی انجام‌شده در شهرک صنعتی شکوهیه گفت: توسعه فضای سبز، مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی، نظارت بر رعایت الزامات زیست‌محیطی و پیگیری جهت ارتقای سیستم‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب صنعتی از جمله اقدامات مهم در این حوزه است.



عبداللهی افزود: تلاش ما این است که توسعه صنعتی در کنار رعایت استانداردهای زیست‌محیطی دنبال شود تا فعالیت واحدهای تولیدی در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد.



وی همچنین با اشاره به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بیان کرد: فراهم‌سازی بستر استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها و تسهیل همکاری‌های فناورانه با صنایع، از برنامه‌های مهم مجموعه برای توسعه فناوری در شهرک صنعتی شکوهیه است.



چشم‌انداز شکوهیه تبدیل شدن به قطب پیشرو صنعتی کشور



عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه در ادامه با ترسیم چشم‌انداز آینده این مجموعه گفت: هدف ما تبدیل شکوهیه به یکی از قطب‌های پیشرو صنعتی در مرکز کشور است؛ شهری صنعتی با زیرساخت‌های مدرن، صنایع رقابت‌پذیر، حضور شرکت‌های فناور و سهم قابل توجه در صادرات و اشتغال.



وی تأکید کرد: صنعتگران ستون‌های اصلی اقتصاد کشور هستند و با وجود تمام مشکلات، استمرار تولید و توسعه صنعت نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد.



عبداللهی خاطرنشان کرد: مجموعه شرکت خدماتی صنعتگران شکوهیه با شعار «از صنعتگران و برای صنعتگران» تمام توان خود را برای پیگیری مطالبات، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی به کار گرفته است.



وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش و همراهی صنعتگران، سرمایه‌گذاران، مدیران واحدهای تولیدی و کارکنان این مجموعه گفت: توسعه پایدار صنعتی تنها در سایه همدلی، مسئولیت‌پذیری و همکاری میان صنعتگران، مدیران و فعالان اقتصادی محقق می‌شود و امیدواریم با تداوم این همراهی، مسیر پیشرفت، نوآوری و شکوفایی صنعتی قم بیش از گذشته هموار شود.