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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

برنامه خاموشی‌های اضطراری در مناطق شمال‌غرب اهواز اعلام شد

برنامه خاموشی‌های اضطراری در مناطق شمال‌غرب اهواز اعلام شد

اهواز - شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرد: عملیات تعمیرات اساسی پیشگیرانه در یکی از ایستگاه‌های برق، منجر به اعمال خاموشی اضطراری در شهر الهایی و روستاهای اطراف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت طی اطلاعیه‌ای وضعیت تأمین انرژی در مناطق شمال‌غرب اهواز را برای روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ تشریح کرد و از مشترکان خواست تمهیدات لازم را برای این بازه زمانی در نظر داشته باشند.

طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، این خاموشی اضطراری از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح فردا به دلیل انجام تعمیرات اساسی پیشگیرانه در شبکه برق منطقه شمال‌غرب اهواز اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، شهر الهایی و روستاهای حریه، خاور، آلبونیس، بامدژ، حموله، چم العبید، قلعه سحر، عشاره، مراونه و بروایه عمیر شامل محدوده‌هایی هستند که در ساعات ذکرشده با قطع جریان برق مواجه خواهند بود.

کد مطلب 6971370

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