به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت طی اطلاعیه‌ای وضعیت تأمین انرژی در مناطق شمال‌غرب اهواز را برای روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ تشریح کرد و از مشترکان خواست تمهیدات لازم را برای این بازه زمانی در نظر داشته باشند.

طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، این خاموشی اضطراری از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح فردا به دلیل انجام تعمیرات اساسی پیشگیرانه در شبکه برق منطقه شمال‌غرب اهواز اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، شهر الهایی و روستاهای حریه، خاور، آلبونیس، بامدژ، حموله، چم العبید، قلعه سحر، عشاره، مراونه و بروایه عمیر شامل محدوده‌هایی هستند که در ساعات ذکرشده با قطع جریان برق مواجه خواهند بود.