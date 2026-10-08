هشتمین شکست متوالی پردیس شهید شیری قزوین در لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پردیس شهید شیری قزوین بعد از ظهر پنجشنبه در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن شهید بابایی قزوین به مصاف پالایش نفت شازند رفت و با نتیجه ۴ بر یک مغلوب میهمان خود شد.

تک گل نماینده قزوین در این دیدار را امیرمحمد کوشکی به ثمر رساند.

پردیس شهید شیری با این شکست همچنان بدون امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد و هشتمین شکست متوالی خود در فصل جاری لیگ برتر را متحمل شد.

نماینده فوتسال قزوین که در هفت دیدار قبلی نیز موفق به کسب امتیاز نشده بود، همچنان در انتظار نخستین امتیاز و پیروزی خود در این رقابت‌هاست.

پردیس شهید شیری در هفته نهم لیگ برتر فوتسال، اول آبان‌ماه میهمان پالایش نفت بندرعباس خواهد بود.

