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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

هشتمین شکست متوالی پردیس شهید شیری قزوین در لیگ برتر فوتسال

هشتمین شکست متوالی پردیس شهید شیری قزوین در لیگ برتر فوتسال

قزوین- تیم فوتسال پردیس شهید شیری قزوین در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال با نتیجه ۴ بر یک برابر پالایش نفت شازند شکست خورد تا هشتمین باخت متوالی خود را تجربه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پردیس شهید شیری قزوین بعد از ظهر پنجشنبه در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن شهید بابایی قزوین به مصاف پالایش نفت شازند رفت و با نتیجه ۴ بر یک مغلوب میهمان خود شد.

تک گل نماینده قزوین در این دیدار را امیرمحمد کوشکی به ثمر رساند.

پردیس شهید شیری با این شکست همچنان بدون امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد و هشتمین شکست متوالی خود در فصل جاری لیگ برتر را متحمل شد.

نماینده فوتسال قزوین که در هفت دیدار قبلی نیز موفق به کسب امتیاز نشده بود، همچنان در انتظار نخستین امتیاز و پیروزی خود در این رقابت‌هاست.

پردیس شهید شیری در هفته نهم لیگ برتر فوتسال، اول آبان‌ماه میهمان پالایش نفت بندرعباس خواهد بود.

کد مطلب 6972058

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