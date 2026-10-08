به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خانواده کارکنان پلیس راه مازندران، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موفقیت کارکنان انتظامی در انجام مأموریت‌های دشوار، حاصل حمایت و همراهی خانواده‌هایی است که با صبر و بردباری، شرایط خدمت شبانه‌روزی آنان را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به مسئولیت‌های پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان افزود: کنترل تردد، حضور مستمر در جاده‌ها، پیشگیری از حوادث رانندگی و تلاش برای حفظ جان مسافران و شهروندان، از جمله مأموریت‌هایی است که کارکنان پلیس راه به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: خانواده کارکنان انتظامی در کنار تحمل دشواری‌های ناشی از مأموریت‌های مستمر و بعضاً طولانی، با حمایت روحی و عاطفی از نیروها، نقش مهمی در استمرار این خدمات دارند و باید این همراهی مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه ولایتمداری و خدمتگزاری در مجموعه انتظامی، گفت: کارکنان پلیس در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم، از رهنمودهای مقام معظم رهبری بهره می‌گیرند و خانواده‌های آنان نیز با حمایت از این مسیر، در ثواب و اجر خدمت به جامعه سهیم هستند.

وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن، با حفظ وحدت، بصیرت و روحیه مقاومت نشان داده است که در دفاع از استقلال، عزت و منافع ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه به برنامه‌های فرهنگی این مجموعه اشاره کرد و افزود: تقویت باورهای دینی و ارتقای بصیرت کارکنان و خانواده‌های آنان از محورهای مهم فعالیت عقیدتی سیاسی است.

وی گفت: برنامه‌های قرآنی، اقامه نماز جماعت، نشست‌های معرفتی، حلقه‌های معرفت و محبت، دوره‌های تعالی رفتار و برنامه‌های مرتبط با سبک زندگی اسلامی با استفاده از ظرفیت روحانیون و کارشناسان فرهنگی و قرآنی در رده‌های مختلف انتظامی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی تصریح کرد: توجه به معنویت در کنار آموزش‌های تخصصی، موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار و انگیزه خدمت در کارکنان انتظامی می‌شود و می‌تواند به ارتقای کیفیت عملکرد آنان در مأموریت‌های مختلف منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده کارکنان انتظامی خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای فرهنگی و اعتقادی خانواده‌ها و تقویت ارتباط آنان با برنامه‌های معنوی، بخش مهمی از مأموریت عقیدتی سیاسی است و استمرار این رویکرد به شکل‌گیری نیروی انتظامی مؤمن، بصیر و خدمتگزار کمک می‌کند.

در پایان این مراسم، از خانواده کارکنان پلیس راه استان مازندران با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.