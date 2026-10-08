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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

ملت ایران در دفاع از عزت و منافع ملی عقب‌نشینی نخواهد کرد

ملت ایران در دفاع از عزت و منافع ملی عقب‌نشینی نخواهد کرد

ساری - رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران گفت: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن، با حفظ وحدت، بصیرت و روحیه مقاومت نشان داده که در دفاع از استقلال، عزت ومنافع ملی عقب‌نشینی نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خانواده کارکنان پلیس راه مازندران، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موفقیت کارکنان انتظامی در انجام مأموریت‌های دشوار، حاصل حمایت و همراهی خانواده‌هایی است که با صبر و بردباری، شرایط خدمت شبانه‌روزی آنان را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به مسئولیت‌های پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان افزود: کنترل تردد، حضور مستمر در جاده‌ها، پیشگیری از حوادث رانندگی و تلاش برای حفظ جان مسافران و شهروندان، از جمله مأموریت‌هایی است که کارکنان پلیس راه به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: خانواده کارکنان انتظامی در کنار تحمل دشواری‌های ناشی از مأموریت‌های مستمر و بعضاً طولانی، با حمایت روحی و عاطفی از نیروها، نقش مهمی در استمرار این خدمات دارند و باید این همراهی مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه ولایتمداری و خدمتگزاری در مجموعه انتظامی، گفت: کارکنان پلیس در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم، از رهنمودهای مقام معظم رهبری بهره می‌گیرند و خانواده‌های آنان نیز با حمایت از این مسیر، در ثواب و اجر خدمت به جامعه سهیم هستند.

وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن، با حفظ وحدت، بصیرت و روحیه مقاومت نشان داده است که در دفاع از استقلال، عزت و منافع ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه به برنامه‌های فرهنگی این مجموعه اشاره کرد و افزود: تقویت باورهای دینی و ارتقای بصیرت کارکنان و خانواده‌های آنان از محورهای مهم فعالیت عقیدتی سیاسی است.

وی گفت: برنامه‌های قرآنی، اقامه نماز جماعت، نشست‌های معرفتی، حلقه‌های معرفت و محبت، دوره‌های تعالی رفتار و برنامه‌های مرتبط با سبک زندگی اسلامی با استفاده از ظرفیت روحانیون و کارشناسان فرهنگی و قرآنی در رده‌های مختلف انتظامی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی تصریح کرد: توجه به معنویت در کنار آموزش‌های تخصصی، موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار و انگیزه خدمت در کارکنان انتظامی می‌شود و می‌تواند به ارتقای کیفیت عملکرد آنان در مأموریت‌های مختلف منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده کارکنان انتظامی خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای فرهنگی و اعتقادی خانواده‌ها و تقویت ارتباط آنان با برنامه‌های معنوی، بخش مهمی از مأموریت عقیدتی سیاسی است و استمرار این رویکرد به شکل‌گیری نیروی انتظامی مؤمن، بصیر و خدمتگزار کمک می‌کند.

در پایان این مراسم، از خانواده کارکنان پلیس راه استان مازندران با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.

کد مطلب 6971907

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