به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور به میزبانی آبسرد دماوند در سه ماده استقامت، کریتریوم و تایم‌تریل انفرادی برگزار شد و تیم یارا قزوین در پایان این مرحله پس از تیم رعد در رده دوم جدول قرار گرفت.

در جریان این رقابت‌ها، علی لبیب رکابزن تیم یارا قزوین در ماده کریتریوم موفق به کسب مدال طلای این مرحله شد.

همچنین میثم رضایی در ماده استقامت به مدال برنز دست یافت و در رقابت‌های کریتریوم نیز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در ماده تایم‌تریل انفرادی نیز بهنام آرین دیگر رکابزن تیم یارا قزوین موفق به کسب مدال برنز شد.

تیم یارا قزوین در پایان این مرحله با کسب ۴۴۶ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت و بالاتر از تیم‌های استقلال، سپاهان و دانشگاه آزاد ایستاد.

به این ترتیب نماینده دوچرخه‌سواری قزوین در دومین مرحله لیگ برتر کشور با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز و حضور در جمع مدعیان جدول، به کار خود پایان داد.