به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور به میزبانی آبسرد دماوند در حال برگزاری است و رکابزنان در مواد استقامت، کریتریوم و تایم‌تریل انفرادی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در روز نخست این رقابت‌ها، میثم رضایی، دوچرخه‌سوار قزوینی تیم یارا، در ماده استقامت موفق به کسب مدال برنز شد.

در ادامه مسابقات و در روز دوم، بهنام آرین، دیگر رکابزن قزوینی تیم یارا، در ماده تایم‌تریل انفرادی به مدال برنز دست یافت تا دوچرخه‌سواران قزوینی در این مرحله از رقابت‌ها صاحب دو مدال برنز شوند.

تیم یارا قزوین نیز در پایان روز دوم با کسب ۱۷۶ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفته است و بالاتر از تیم‌های قدرتمندی همچون استقلال، سپاهان، رعد، پتروشیمی، دانشگاه آزاد و گل‌گهر ایستاده است.

رقابت‌های دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور در آبسرد دماوند ادامه دارد.

