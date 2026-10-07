به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد علایی فر ظهر چهارشنبه در همایش دوچرخه‌سواری که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این برنامه اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های دوچرخه‌سواری علاوه بر توسعه ورزش، موجب ایجاد شور و نشاط اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به حضور دوچرخه‌سواران در برنامه‌های مختلف گفت: روز گذشته نیز میزبان دوچرخه‌سواران انجمن هوای پاک بودیم و همراهی با دوچرخه‌سواران و حضور آنها در سطح شهر، موجب نشاط و شادابی می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قزوین افزود: دوچرخه علاوه بر اینکه یک وسیله ورزشی است، وسیله نقلیه‌ای پاک محسوب می‌شود و استفاده از آن می‌تواند به کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی کمک کند.

دوچرخه‌سواران در منتهی‌الیه سمت راست حرکت کنند

علایی‌فر با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط دوچرخه‌سواران و موتورسواران گفت: دوچرخه‌سواران هنگام تردد در خیابان‌ها باید حتی‌الامکان از منتهی‌الیه سمت راست مسیر حرکت کنند و از تردد در لاین سرعت خودداری داشته باشند.

وی استفاده از کلاه ایمنی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: دوچرخه‌سواران باید استفاده از کلاه ایمنی را جدی بگیرند و در صورت امکان از مسیرهای ویژه دوچرخه استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قزوین با اشاره به تردد موتورسیکلت‌ها در مسیرهای دوچرخه گفت: رعایت حقوق دوچرخه‌سواران و استفاده صحیح از مسیرهای اختصاصی باید مورد توجه قرار گیرد تا در زمان تردد در معابر مشکلی برای دوچرخه‌سواران ایجاد نشود.

دوچرخه نیز مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی است

علایی‌فر تأکید کرد: دوچرخه یک وسیله نقلیه غیرموتوری است و نباید این تصور وجود داشته باشد که چون دوچرخه موتور ندارد، مشمول مقررات نیست.

وی خاطرنشان کرد: مقررات راهنمایی و رانندگی در هنگام تردد دوچرخه نیز باید رعایت شود و دوچرخه‌سواران لازم است قوانین مربوط به تردد در معابر را مورد توجه قرار دهند.

