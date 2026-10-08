جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان باید برای همیشه در اصفهان بماند

به گزارش خبرنگار مهر،علی قاسم‌زاده شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: زندگی را می‌توان در سه سطح تعریف کرد؛ نخست زنده بودن و داشتن علائم حیاتی، سطح دوم زندگی کردن و داشتن فعالیت و سطح سوم که عالی‌ترین سطح حیات است، سرزندگی است.

وی افزود: این مفهوم درباره حیات اجتماعی نیز صدق می‌کند و می‌توان جامعه‌ای را تنها زنده دانست، جامعه‌ای را دارای جریان زندگی توصیف کرد و جامعه‌ای را جامعه‌ای سرزنده نامید.

شهردار اصفهان با بیان اینکه این شهر از جمله شهرهای سرزنده ایران و جهان است، تصریح کرد: سرزندگی اصفهان دلایل مختلفی دارد، اما هرجا پای کودک و نوجوان در میان باشد، زندگی و نشاط نیز حضور دارد.

قاسم‌زاده ادامه داد: جامعه‌ای که در آن کودکان و نوجوانان حضور دارند، جامعه‌ای سرزنده است و خانواده‌ای که کودک و نوجوان در آن حضور دارد، از پویایی و نشاط بیشتری برخوردار است.

وی با قدردانی از هنرمندان و دست‌اندرکاران سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: حضور هنرمندان در اصفهان و ارتباط مستقیم آنان با مردم، کودکان و نوجوانان، به سرزندگی و نشاط بیشتر شهر کمک کرد.

شهردار اصفهان افزود: حضور هنرمندان جشنواره در میان مردم و کودکان و نوجوانان و همچنین عیادت از کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان، جلوه‌هایی از پیوند جشنواره با زندگی اجتماعی شهر بود و نشاط را به اصفهان آورد.

قاسم‌زاده با اشاره به فضای اجتماعی شهر اصفهان در روزهای برگزاری جشنواره گفت: اصفهان شهری سرزنده است و برای مشاهده این سرزندگی کافی است شب‌ها در خیابان‌های شهر قدم زد و حضور مردم و همراهی آنان با برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را مشاهده کرد.

وی همچنین از بنیاد سینمایی فارابی برای تداوم میزبانی اصفهان از این رویداد قدردانی کرد و گفت: از بنیاد تشکر می‌کنم که پذیرفت جشنواره امسال در اصفهان برگزار شود و امیدوارم این رویداد برای همیشه در خانه جشنواره و در شهر اصفهان باقی بماند.

شهردار اصفهان تأکید کرد: حضور جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان می‌تواند به تداوم جریان فرهنگی و هنری مرتبط با کودکان و نوجوانان در این شهر کمک کند