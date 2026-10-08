به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر، در نشست خبری پس از دیدار با فجرسپاسی شیراز اظهار داشت: بازی جذابی بود و همه از بازی لذت بردند؛ در نیمه نخست هر دو تیم موقعیت داشتند، پرس از بالا را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: نکته منفی نیمه اول در لحظات تلف شده بود که خوب مدیریت نکردیم و گل خوردیم؛ نیمه دوم یک بازی منطقی با موقعیت‌های خیلی زیاد داشتیم، شب خیلی خوبی داشتیم که امیدوارم در آینده به تیم کمک کند.

نویدکیا تصریح کرد: حاج‌صفی یک بازیکن فوق‌العاده است، یکی از معدود بازیکنانی است که سال‌ها در اروپا و ایران بازی کرده است، خیلی خوب از خود مراقبت می‌کند؛ شکستن رکورد ملی به این سادگی نیست، به احسان تبریک می‌گویم و او واقعا لیاقتش را داشت.

سرمربی سپاهان گفت: حاج‌صفی زمان بوناچیچ به بزرگسالان سپاهان آمد و بدون اغراق یکی از بهترین بازیکنان تاریخ ایران بوده و هست؛ امیدوارم تا زمانی که خودش فکر می‌کند می‌تواند به تیم کمک کند ادامه دهد.

وی با بیان این که نمی‌توان گفت فجر خیلی تیم ضعیفی بود، خاطرنشان کرد: چون در ۶ بازی گذشته ۳ گل خورده بود، ممکن است در فوتبال از این اتفاقات رخ دهد و این بدان معنی نیست که ما در همه دقایق بازی بی‌نقص بودیم، به ندرت ممکن است در فوتبال این اتفاقات رخ دهد.

نویدکیا افزود: امروز هم فجر می‌خواست فوتبال باکیفیت بازی کند و می‌توانست مانند خیلی تیم‌های دیگر دفاعی بازی کند و باید این را پذیرفت در فوتبال ما این موضوع می‌تواند تبعات داشته باشد، امیدوارم شرایط تیم فجر بهبود یابد.

سرمربی سپاهان ضمن این مخالفت با نظر رسول خطیبی گفت: نیمه اول تیم فجر از نظر روانی شرایط خوبی داشت و با خطیبی موافق نیستم اما در نیمه دوم این موضوع را قبول دارم، این که چه اتفاقی افتاده است را نمی‌دانم، ما به این امتیازات نیاز داریم و در نیمه اول با استرس بازی کردیم.

وی ادامه داد: هیچوقت نمی‌توان قول داد در آینده هم همین نتایج تکرار شود، باید با کیفیت بازی کنیم و اگر بتوانیم این کار را انجام خواهیم داد، برای رسیدن به این شرایط باید خیلی زحمت بکشیم.

نویدکیا در خصوص کریمی و شفیع‌دوست گفت: شرایط کریمی و شفیع‌دوست خوب است و شرایط بازی کمک کرد تا به خصوص در مورد کریمی ریسک کنیم و شانس بازی به او بدهیم، خوشحالم برای آن‌ها چون بازگشت از مصدومیت رباط صلیبی خیلی سخت است.

سرمربی سپاهان گفت: عسکری چند روزی آسیب جزئی داشت و تجریح دادیم ریسک نکنیم؛ شفیع‌دوست می‌توانست در همین چند دقیقه دبل کند؛ در خصوص طاهری نباید این اتفاق رخ می‌داد و کسری باید خودش را کنترل می‌کرد، شاید باید زودتر او را تعویض می‌کردم اما دوست داشتم بتواند گلزنی کند، اگر نتواند با ساختار تیم کنار بیاید، جایگاهش را از دست خواهد داد، خیلی تلاش می‌کند اما باید حرفه‌ای‌تر عمل کند.