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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

حجت الاسلام نورزاد: ادامه راه شهدا با ولایت‌ و خدمت به مردم ممکن است

حجت الاسلام نورزاد: ادامه راه شهدا با ولایت‌ و خدمت به مردم ممکن است

شفت- امام‌جمعه تالش با تأکید بر ضرورت عمل به وصایای شهدا گفت: ادامه راه شهدا زمانی ممکن است که جامعه بر محور اسلام، ولایت‌مداری و خدمت صادقانه به مردم استوار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی نورزاد، شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره سردار شهید محمد عزیز ریاضی، نخستین فرمانده سپاه شهرستان شفت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت پایبندی به وصایای شهدا و تداوم مسیر آنان در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و نقش آنان در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت و اقتدار را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و امروز همه ما در برابر خون مطهر آنان مسئول هستیم.

امام جمعه تالش با اشاره به بخشی از وصیت شهید سردار محمد عزیز ریاضی که بر پایبندی به اسلام و قرآن تأکید داشت، افزود: این شهید والامقام در وصیت خود تأکید کرده است که «دست از اسلام و قرآن برندارید» و این سخن تنها یک توصیه برای یک زمان خاص نیست، بلکه پیامی برای همه نسل‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد ادامه داد: امروز اگر می‌خواهیم راه شهدا را ادامه دهیم، باید ببینیم شهدا برای چه هدفی از جان خود گذشتند و چه انتظاری از ما داشتند. شهدا از ما می‌خواهند که در مسیر اسلام، قرآن، ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلاب ثابت‌قدم باشیم.

وی با بیان اینکه شهدا رفتند اما مسئولیت سنگینی را به عهده ما گذاشتند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این مسئولیت‌ها، حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه است. تا زمانی که جان در بدن داریم باید در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌هایی که شهدا برای آن جانفشانی کردند، ایستادگی کنیم.

امام جمعه تالش خاطرنشان کرد: پاسداشت شهدا نباید تنها در برگزاری مراسم یادواره و بیان نام و خاطره آنان خلاصه شود؛ بلکه باید فرهنگ ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و ولایت‌مداری در زندگی فردی و اجتماعی ما نمود پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری از مسئولان گفت: مطالبه‌گری مردم باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه‌ای که مردم در آن نسبت به مسائل و مشکلات خود بی‌تفاوت نباشند، مسیر پیشرفت و اصلاح را بهتر طی خواهد کرد.

وی ادامه داد: مطالبه‌گری به معنای ایجاد حاشیه یا تخریب نیست؛ بلکه مردم باید مشکلات و مطالبات خود را از مسیر قانونی، منطقی و دلسوزانه مطرح کنند و مسئولان نیز باید با روحیه پاسخگویی، مسائل مردم را بشنوند و برای رفع آنها تلاش کنند.

امام جمعه تالش تأکید کرد: مسئولیت مسئولان، خدمت به مردم است و هر مسئولی که در جایگاه خدمت قرار می‌گیرد باید خود را در برابر مردم پاسخگو بداند. مردم نیز باید با حفظ وحدت و مطالبه‌گری صحیح، مسائل و مشکلات جامعه را پیگیری کنند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید محمد عزیز ریاضی و دیگر شهدای والامقام گفت: امروز وظیفه ما این است که با عمل به وصایای شهدا، ادامه‌دهنده واقعی راه آنان باشیم؛ راهی که از اسلام و قرآن آغاز می‌شود و با ولایت‌مداری، خدمت به مردم، حفظ وحدت و دفاع از ارزش‌های دینی و ملی تداوم پیدا می‌کند.

کد مطلب 6972111

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