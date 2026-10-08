حجت الاسلام نورزاد: ادامه راه شهدا با ولایت‌ و خدمت به مردم ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی نورزاد، شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره سردار شهید محمد عزیز ریاضی، نخستین فرمانده سپاه شهرستان شفت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت پایبندی به وصایای شهدا و تداوم مسیر آنان در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و نقش آنان در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت و اقتدار را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و امروز همه ما در برابر خون مطهر آنان مسئول هستیم.

امام جمعه تالش با اشاره به بخشی از وصیت شهید سردار محمد عزیز ریاضی که بر پایبندی به اسلام و قرآن تأکید داشت، افزود: این شهید والامقام در وصیت خود تأکید کرده است که «دست از اسلام و قرآن برندارید» و این سخن تنها یک توصیه برای یک زمان خاص نیست، بلکه پیامی برای همه نسل‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد ادامه داد: امروز اگر می‌خواهیم راه شهدا را ادامه دهیم، باید ببینیم شهدا برای چه هدفی از جان خود گذشتند و چه انتظاری از ما داشتند. شهدا از ما می‌خواهند که در مسیر اسلام، قرآن، ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلاب ثابت‌قدم باشیم.

وی با بیان اینکه شهدا رفتند اما مسئولیت سنگینی را به عهده ما گذاشتند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این مسئولیت‌ها، حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه است. تا زمانی که جان در بدن داریم باید در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌هایی که شهدا برای آن جانفشانی کردند، ایستادگی کنیم.

امام جمعه تالش خاطرنشان کرد: پاسداشت شهدا نباید تنها در برگزاری مراسم یادواره و بیان نام و خاطره آنان خلاصه شود؛ بلکه باید فرهنگ ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و ولایت‌مداری در زندگی فردی و اجتماعی ما نمود پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری از مسئولان گفت: مطالبه‌گری مردم باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه‌ای که مردم در آن نسبت به مسائل و مشکلات خود بی‌تفاوت نباشند، مسیر پیشرفت و اصلاح را بهتر طی خواهد کرد.

وی ادامه داد: مطالبه‌گری به معنای ایجاد حاشیه یا تخریب نیست؛ بلکه مردم باید مشکلات و مطالبات خود را از مسیر قانونی، منطقی و دلسوزانه مطرح کنند و مسئولان نیز باید با روحیه پاسخگویی، مسائل مردم را بشنوند و برای رفع آنها تلاش کنند.

امام جمعه تالش تأکید کرد: مسئولیت مسئولان، خدمت به مردم است و هر مسئولی که در جایگاه خدمت قرار می‌گیرد باید خود را در برابر مردم پاسخگو بداند. مردم نیز باید با حفظ وحدت و مطالبه‌گری صحیح، مسائل و مشکلات جامعه را پیگیری کنند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید محمد عزیز ریاضی و دیگر شهدای والامقام گفت: امروز وظیفه ما این است که با عمل به وصایای شهدا، ادامه‌دهنده واقعی راه آنان باشیم؛ راهی که از اسلام و قرآن آغاز می‌شود و با ولایت‌مداری، خدمت به مردم، حفظ وحدت و دفاع از ارزش‌های دینی و ملی تداوم پیدا می‌کند.