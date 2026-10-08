اشتباه کردن مقابل فولاد خوزستان تاوان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا پنجشنبه شب در نشست خبری پس از بازی مقابل فولاد خوزستان که با شکست دو بر یک تیمش همراه بود، اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود و از قبل می‌دانستیم شرایط دشواری مقابل حریف خواهیم داشت.

وی افزود: حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم ولی متأسفانه در نیمه نخست روی اشتباه دروازه‌بانمان گل دریافت کردیم و شرایط برای ما سخت شد.

سرمربی تیم فوتبال مس شهر بابک تصریح کرد: در ادامه گل دوم را هم دریافت کردیم و فولاد موقعیت‌های بیشتری داشت. البته می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم اما اشتباه کردن مقابل فولاد تاوان دارد و متأسفانه نتیجه را واگذار کردیم.

شهبا در پایان عنوان کرد: باید ببینیم در بازی‌های آینده چه اتفاقاتی می‌افتد و با تلاش بیشتر نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم.