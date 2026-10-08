مقام آمریکایی: ایران هنوز ۲۰ میلیون بشکه نفت خارج از محاصره دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: برآورد ما این است که حدود ۲۰ میلیون بشکه از نفت باقیمانده ایران خارج از محدوده محاصره قرار دارد.

این مقام آمریکایی در ادامه سخنانش مدعی شد: نفت ایران که خارج از محدوده محاصره قرار دارد، روی کشتی‌هایی در نزدیکی چین، سنگاپور و مناطق دیگر متوقف شده است.

فرماندهی مرکزی تروریست‌های آمریکایی (سنتکام) هم مدعی شد که مسیرهای عبور آزاد از تنگه هرمز همچنان برای همه کشتی‌هایی که محاصره را نقض نمی‌کنند، باز است.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از داده‌ها اعلام کرده که ۱۰ نفتکش بین ۲۸ سپتامبر و ۴ اکتبر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند که بالاترین میزان حملات در یک هفته بوده است.

امروز همزمان با افزایش تنش ها در منطقه و کاهش تردد نفتکشها در تنگه هرمز، قیمت نفت به بیش از ۱۰۵ دلار رسید که بالاترین قیمت از ۱۷ سپتامبر گذشته تا کنون بوده است و همه این تحولات، ادعاهای مقام های سیاسی و نظامی آمریکا را درباره کنترل بر تنگه هرمز تکذیب می کند.