پیام تسلیت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا شهادت دریابان شهید تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با صدور پیامی شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت و تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
(سوره آلعمران، آیه ۱۶۹)
خبر شهادت سردار پر افتخار دفاع های مقدس، خدمتگزاری صادق، فرمانده دلیر و یار وفادار انقلاب اسلامی، دریابان پاسدار شهید تنگسیری، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.
بیتردید، ولایتمداری، شجاعت، عشق به اسلام و ایران اسلامی و خدمت خالصانه به مردم، شاخصه برجسته شخصیت ایشان بود و سرانجام، در نهایت اخلاص و بیادعایی، به رهبر و امام شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای(رحمتاللهعلیه) و قافله پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی پیوست.
شهید تنگسیری در طول دههها حضور مستمر در مسئولیتهای نظامی با موفقیت های درخشان، بارها و بارها حقارت و ناتوانی دشمنان را در مقابله با نظام اسلامی به رخ آنان کشید و موجبات امید و خرسندی ملت قهرمان ایران اسلامی و خشم دشمنان را فراهم آورد.
بدون تردید خون پاک و مطهر این شهید والامقام عزم و اراده همرزمانش در نیروی همیشه قهرمان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تداوم مسیر مقدس انقلاب اسلامی و مقابله قاطع برابر متجاوزان و تنبیه پشیمان کننده آنان، راسختر مینماید.
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با گرامی داشت مجاهدت های سترگ این قهرمان ملی، شهادت این فرمانده شجاع را به محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله لعظمی امام سید مجتبی خامنه ای(مدظلهالعالی)، خانواده معزز تنگسیری، همرزمان دلیر این اسوه مجاهدت در نیروی دریایی همیشه قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید والامقام، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارد.
یادش جاودان و راهش پر رهرو باد
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ
