۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

پرچم افتخاری که در دست شهید تنگسیری بود، هرگز بر زمین نخواهد ماند

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تاکید کرد: دشمنان باید بدانند پرچم پرافتخاری که در دست فرمانده شجاع، شایسته، مدیر و مدبر نیروی دریایی سپاه بود، هرگز بر زمین نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در پیامی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت مجاهد نستوه و سردار سربلند، پرافتخار و شجاع اسلام دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم(روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا) فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) آحاد پاسداران و رزمندگان اسلام،همرزمان و خانواده مکرم آن شهید والامقام تسلیت عرض می کنم.

شهید سرافراز علیرضا تنگسیری عمر شریف خود را وقف مجاهدت در راه خداوند متعال و خدمت به امت اسلامی نمود و با راست قامتی، ایستادگی، اخلاص ، تدبیر و شجاعت ستودنی دشمنان اسلام، کشور و ملت را به ذلت کشانید.

این شهید بزرگوار ضمن اینکه الگوی تواضع و فروتنی در برابر مومنان و ملت قهرمان ایران بود، همچون کوهی استوار و با صلابت در برابر دشمنان انقلاب اسلامی و مردم عزتمند ایران به خصوص آمریکا و صهیونیست ها در دفاع از کیان اسلامی کشور، ایستادگی کرد و با شمشیر برنده و کوبنده دلاورمردان و رزمندگان دشمن شکن نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمریکایی ها و صهیونیست ها را خوار و ذلیل و تحقیر نمود و عاقبت به دست جنایتکاران آمریکا و رژیم تروریستی صهیونیستی ترور و به شهادت که بزرگترین آرزوی عمر شریفش بود نائل گردید.

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی باید بدانند پرچم پرافتخاری که در دست فرمانده شجاع، شایسته، مدیر و مدبر نیروی دریایی سپاه بود هرگز بر زمین نخواهد ماند و دشمنان زبون، کوبنده تر و سهمگین تر از قبل، زیر ضرب رزمندگان قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار خواهند گرفت.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)

زهرا علیدادی

