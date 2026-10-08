به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین در جریان سفر به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی دریای خزر، دیدار جداگانه‌ای با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود برگزار کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار تأکید کرد: روابط میان روسیه و ایران به‌ طور مثبت در حال توسعه است. حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۱ درصد افزایش یافت و این روند در هفت ماه نخست امسال نیز ادامه داشت.

پوتین همچنین از پزشکیان خواست سلام و درود او را به آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم ایران، ابلاغ کند و گفت: از شما می‌خواهم که بهترین آرزوها و همچنین آرزوی سلامتی و توفیق را به رهبر عالی ایران ابلاغ کنید.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد که کشورش آماده است برای کمک به ایران در حل بحران خاورمیانه هر آنچه را که در توان دارد، انجام دهد.

پوتین تأکید کرد: وضعیت خاورمیانه فوری ‌ترین مسئله است. ایران تلاش‌های واقعی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه انجام می‌دهد و روسیه این موضوع را درک می‌کند.