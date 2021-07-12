قدم به قدم تا چاپ کتاب

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چاپ آثار نماینده سازمان و شرکت شما هستند. با چاپ آثار خود می‌توانید اهداف خود را به درستی معرفی کنید و دیدگاه‌ها و ارزش‌های سازمان خود را برای دیگران به تصویر بکشید.

چاپ کتاب

چاپ کتاب یک رسانه تجاری و ماندگار است. در کتابی که چاپ می‌کنید مشخصات کسب و کار یا شرکت شما با ریزترین جزئیات نوشته می‌شود. هم چنین محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهید در فرایند چاپ کتاب جمع آوری می‌شود. پس از نگارش محتوای کتاب و دریافت مجوزهای لازم مانند شابک، فیپا و وزارت ارشاد، نویسنده کتاب را برای چاپ و صحافی در اختیار چاپخانه قرار می‌گیرد.

مراحل چاپ کتاب

در مرحله اول فایل مربوط به کتاب باید به مراکز چاپ کتاب ارسال شود. چاپخانه فایل کتاب نویسنده را بررسی می‌کند و اگر نقصی داشته باشد به او گزارش می‌دهد. در مرحله بعد نویسنده و مرکز چاپ باید در مورد هزینه‌ها به توافق برسند و قرارداد بین آنها بسته شود. سپس فایل کتاب آماده شده به مرحله لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی وارد می‌شود. طی کردن این روند زمانبر است و این زمان برای مباحث علوم انسانی بیشتر خواهد بود.

کتاب در سایزهای مختلفی چاپ می‌شود. پرکاربردترین سایز موجود برای چاپ کتاب سایز وزیری می‌باشد که بیشتر کتاب‌های بازار در این سایز چاپ می‌شوند. ابعاد قطع وزیری بین ۱۳ در ۲۰ و یا ۲۰ در ۲۶ سانتی متر متغیر است. قطع رقعی برای چاپ کتاب‌های شعر و رمان مناسب است و اندازه آن معمولاً ۱۰ در ۱۹ سانتی متر است. قطع رحلی همانطور که از اسمش پیداست برای قرار گرفتن کتاب روی رحل استفاده می‌شود و ابعاد متغیری دارد. و در آخر قطع خشتی اصولاً به شکل مربع است و برای کتاب نقاشی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نویسنده باید به طور کلی کتاب را مورد بررسی قرار دهد؛ یعنی تعداد صفحات، فونت، تصاویر و طرح جلد کتاب را از قبل مشخص کند. بهتر است فایل کتاب به صورت تایپ شده در دسترس باشد. قطع یا اندازه کتاب نیز بهتر است از قبل تعیین شود. چرا که اندازه کتاب رابطه مستقیم با هزینه چاپ و تعداد صفحات آن خواهد داشت.

در چاپ کتاب، صفحه بندی، اندازه کتاب، تعداد صفحات و موضوع آن در صفحه بندی کتاب نقش مهمی دارند. متخصصان چاپ کتاب بهترین نوع صفحه بندی را برای کتاب با توجه به موضوع شما انتخاب می‌کنند. توجه داشته باشید که برای کتاب‌هایی با تیراژ بالا از چاپ افست استفاده می‌شود و برای کتاب‌های تیراژ پایین چاپ دیجیتالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای چاپ کتاب

چاپ کتاب افست

در این نوع چاپ می‌توان از هر نوع کاغذی استفاده کرد. در این روش چاپی می‌توان چاپ‌هایی با تیراژ بالا انجام داد. چاپ افست کتاب در عین با کیفیت بودن بسیار مقرون به صرفه است.

چاپ دیجیتال کتاب

چاپ دیجیتال کتاب بسیار سریع است و برای تیراژهای پایین از این نوع چاپ استفاده می‌شود. در چاپ دیجیتال کتاب می‌توان اطلاعات را هنگام فرایند چاپ تغییر داد. چاپ دیجیتال کتاب به چاپ کتاب فوری نیز معروف است.

اهمیت طراحی در چاپ کتاب

جلد کتاب ویترین آن است و در فرایند چاپ کتاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انتخاب کتاب با توجه به جلد آن کار درستی نیست اما افراد بسیاری براساس عادت این کار را انجام می‌دهند.

اگر طرح کتاب توجه آنها را جلب کند به عنوان و متن آن نیز توجه خواهند کرد. طرح‌های جذاب جلد کتاب تأثیر بسیاری در فروش کتاب دارد. طراح‌های باتجربه و حرفه‌ای در چاپ کتاب می‌توانند تأثیر بسزایی در فروش کتاب مد نظر داشته باشند.

قیمت چاپ کتاب

چاپ کتاب فواید بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کسب درآمد مالی قابل توجه است. قیمت چاپ کتاب بسته به نوع آن متفاوت است. اگر متن کتاب تایپ و یا ویرایش نشده باشد، یک هزینه اضافی باید برای این بخش در نظر گرفته شود. بخش دیگری از هزینه چاپ کتاب به صفحه آرایی و طراحی جلد اختصاص دارد. تعرفه چاپ کتاب کاملاً به قیمت جوهر کتاب، قیمت کاغذ، تعداد صفحات کتاب بستگی دارد. توجه داشته باشید که با چاپ کتاب خود می‌توانید در کسب و کار خود پیشرفت قابل توجهی داشته باشید.

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