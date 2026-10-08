مهدویان:پلیس در تراز انقلاب اسلامی مجاهدی در مسیر تأمین امنیت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهدویان، شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در مراسم گرامیداشت هفته فراجا با تبریک این مناسبت به کارکنان انتظامی و مردم، اظهار کرد: نیروی انتظامی امروز در تراز انقلاب اسلامی، در مسیر مجاهدت و خدمت به مردم گام برمی‌دارد و فداکاری‌های این مجموعه در روزهای دشوار کشور، بیانگر تعهد و پایبندی نیروهای انتظامی به وظایف خود است.

وی با اشاره به مجاهدت‌های کارکنان انتظامی در شرایط حساس کشور افزود: در روزهایی که دشمنان با تصور تضعیف اراده ملت ایران به میدان آمدند، نیروهای انتظامی با وجود آسیب‌هایی که به برخی مقرها و مراکز انتظامی وارد شد، میدان را ترک نکردند و برای حفظ امنیت مردم ایستادگی کردند.

مهدویان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت و دیگر شهدای کشور، تصریح کرد: کارکنان انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح، در مسیر دفاع از ایران اسلامی و صیانت از امنیت مردم تلاش می‌کنند و این مجاهدت‌ها شایسته قدردانی است.

حفظ ارزش‌های اسلامی؛ رسالت اصلی نیروی انتظامی

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کردستان با تأکید بر اینکه حفظ ارزش‌های اسلامی از مهم‌ترین رسالت‌های نیروی انتظامی است، گفت: کارکنان انتظامی خود را سرباز نظام اسلامی و تابع رهنمودهای رهبری می‌دانند و در انجام مأموریت‌های خود، پایبندی به ارزش‌های دینی را اصل قرار می‌دهند.

وی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) درباره جایگاه نیروهای مسلح، بیان کرد: نیروهای مسلح باید پناهگاه و تکیه‌گاه مردم باشند و از جان، مال و ناموس آنان حفاظت کنند. تأمین امنیت، از نیازهای اساسی جامعه است و نیروی انتظامی به انجام این مسئولیت مهم افتخار می‌کند.

مهدویان افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران ضمن قاطعیت در برابر تهدیدها و قانون‌شکنی‌ها، باید در برخورد با مردم با رعایت موازین اسلامی و حفظ کرامت انسانی عمل کند و همواره خود را خدمتگزار مردم بداند.

استقامت، ولایت‌مداری و وفاداری به مردم شاخصه‌های پلیس

وی استقامت در انجام مأموریت‌ها، ولایت‌مداری، وفاداری به مردم و وطن، صبر و توسل را از ویژگی‌های نیروی انتظامی برشمرد و گفت: نیروهای انتظامی با وجود دشواری‌های کاری و دوری از خانواده، در مسیر انجام وظیفه ایستادگی می‌کنند و برای حفظ امنیت جامعه از هیچ تلاشی دریغ ندارند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کردستان همچنین وحدت و همبستگی نیروهای مسلح را عاملی مهم در مقابله با تهدیدها دانست و خاطرنشان کرد: اتحاد و هماهنگی میان نیروهای مسلح، پشتوانه اقتدار کشور است و دشمنان را از رسیدن به اهداف خود ناامید می‌کند.

مهدویان با اشاره به فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: هرچند کشور در عرصه نظامی دستاوردهای مهمی داشته است، دشمنان همچنان از مسیر فشار اقتصادی به دنبال تأثیرگذاری بر اراده ملت ایران هستند؛ از این‌رو، حفظ وحدت، تقویت ایمان و پایداری در برابر مشکلات اهمیت فراوانی دارد.

وی با قدردانی از مردم استان کردستان و شهر سنندج برای همراهی و حمایت از امنیت کشور، تأکید کرد: مردم ایران با ایستادگی و همبستگی خود نشان داده‌اند که تهدیدها نمی‌تواند اراده آنان را در دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی متزلزل کند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کردستان در پایان با دعا برای سلامتی و عزت رهبر انقلاب و توفیق نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران کشور، بر ضرورت تداوم خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.