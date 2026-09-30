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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

مهدویان: پلیس در تراز انقلاب اسلامی باید تأمین‌کننده امنیت باشد

مهدویان: پلیس در تراز انقلاب اسلامی باید تأمین‌کننده امنیت باشد

سنندج- رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کردستان، دین‌مداری، خدمتگزاری و تأمین امنیت مردم را سه شاخصه اصلی پلیس در تراز انقلاب اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی مهدویان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان، با تبریک هفته فراجا، اظهار کرد: جایگاه پلیس در نظام اسلامی تنها به اجرای مأموریت‌های انتظامی محدود نمی‌شود، بلکه نیروی انتظامی باید در کنار مردم و پشتیبان امنیت و آرامش جامعه باشد.

وی با اشاره به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نیروهای نظامی و انتظامی را دین‌مداری دانست و افزود: در نگاه علوی، نیروهای نظامی و انتظامی از «جنود به اذن‌الله» هستند و باید در مسیر اجرای احکام الهی و خدمت به مردم حرکت کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کردستان، خدمتگزاری را دومین ویژگی مهم پلیس برشمرد و عنوان کرد: پلیسی که خدمتگزار مردم نباشد، نمی‌تواند در تراز پلیس نظام اسلامی قرار گیرد.

مهدویان ادامه داد: امروز مردم در موقعیت‌های مختلف شاهد حضور و خدمت‌رسانی نیروهای انتظامی هستند و حتی در شرایطی مانند بارش برف و بوران، مأموران پلیس برای کمک به مردم وارد عمل می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این اقدامات مستقیماً در شرح وظایف انتظامی آنها قرار ندارد.

وی اضافه کرد: کمک به خودروهای گرفتار در برف، بستن زنجیر چرخ یا یاری رساندن به شهروندان در شرایط سخت، نمونه‌هایی از روحیه خدمتگزاری پلیس به مردم است و این رویکرد باید استمرار داشته باشد.

نیروهای مسلح مایه عزت و سربلندی کشور هستند

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کردستان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در حفظ اقتدار کشور، گفت: نیروهای مسلح امروز مایه عزت و سربلندی ایران اسلامی هستند و مردم به فرزندانی که از میان آنها برای دفاع از کشور و تأمین امنیت تربیت شده‌اند، افتخار می‌کنند.

وی امنیت و ایجاد آرامش برای مردم را از دیگر وظایف اساسی پلیس دانست و افزود: حضور پلیس در جامعه موجب احساس امنیت و آرامش شهروندان می‌شود و زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می‌کند.

مهدویان تأکید کرد: هیچ فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون وجود امنیت پایدار نمی‌تواند به شکل مطلوب ادامه پیدا کند و بخش مهمی از این امنیت، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی است.

وی با اشاره به شرایط کشور در مقاطع اخیر، اظهار کرد: با وجود مشکلات و شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بوده، تلاش نیروهای مسلح و انتظامی موجب شده امنیت در جامعه برقرار باشد و مردم بتوانند امور روزمره خود را دنبال کنند.

رسانه‌ها حلقه اتصال پلیس و مردم هستند

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کردستان در ادامه با قدردانی از فعالیت رسانه‌های استان، نقش خبرنگاران را در انعکاس خدمات پلیس مهم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از زحمات و خدمات نیروهای انتظامی از طریق رسانه‌ها برای مردم روایت و دیده می‌شود.

مهدویان افزود: اگر تلاش‌ها، سختی‌ها و خدمات شبانه‌روزی پلیس به‌درستی در رسانه‌ها منعکس نشود، ممکن است بخشی از این اقدامات برای مردم ناشناخته بماند.

وی در پایان با تبریک هفته فراجا، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان برای حضور و انعکاس فعالیت‌های نیروی انتظامی قدردانی کرد.

کد مطلب 6963266

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