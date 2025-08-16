زلنسکی: به صلح واقعی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جدیدترین موضع گیری خود گفت: ما به صلح واقعی و نه توقف موقتی حملات روسیه، نیاز داریم.

وی افزود: به ترامپ تاکید کردم که تشدید فشارها بر روسیه ضروری است و باید تضمین امنیتی محکم و طولانی مدت وجود داشته باشد.

زلنسکی همچنین تصریح کرد: اروپا و آمریکا باید تضمین های امنیتی بدهند و مسال ارضی، بدون ما حل شدنی نیست.

رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد: به رئیس جمهور ترامپ تاکید کردم که تشدید تحریم ها علیه روسیه اگر از پایان عادلانه جنگ طفره برود، ضروری است.

پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از زلنسکی اعلام کرد که وی گفتگویی مفصل با ترامپ داشته و قصد دارد روز دوشنبه (۲۷ مرداد) در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.

او از ترامپ به خاطر دعوت برای این انجام دیدار تشکر کرد و گفت که آنها درباره تمام جزئیات مربوط به پایان دادن به کشتار و جنگ بحث خواهند کرد.

زلنسکی بر اهمیت مشارکت اروپا – که سران آن مانند رئیس جمهوری اوکراین، در اجلاس روز جمعه حضور نداشت - تأکید کرد.

رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد ترامپ برای نشست سه جانبه با آمریکا و روسیه حمایت کرد و گفت :مسائل کلیدی را می‌توان در سطح رهبران مورد بحث قرار داد و یک قالب سه جانبه برای این کار مناسب است.

ترامپ پس از حدود سه ساعت گفت وگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که این دیدار سازنده بود و طرفین بر سر نکات زیادی توافق کرده‌اند.