به گزارش خبرگزاری مهر، دو فرد مطلع از برنامه سفر به رویترز گفتند کریل دیمیتریف، فرستاده رئیس‌جمهور روسیه روز شنبه پس از ورود استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه آمریکا به مسکو با آنها دیدار خواهد کرد.

دیمیتریف که در ماه ژوئن به رویترز گفته بود در دوران وقفه در سفرهای مذاکره‌کنندگان آمریکایی به روسیه همچنان با آنها در تماس بوده است، در تمام دیدارهای قبلی آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حضور داشته است. او همچنین امسال در مذاکرات مربوط به معافیت‌های تحریمی آمریکا برای نفت روسیه نقش داشته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد واشنگتن یک پیشنهاد مشخص و جدید برای پایان دادن به جنگی دارد که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است. ترامپ جزئیات بیشتری درباره این پیشنهاد ارائه نکرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز روز جمعه گفت ویتکاف و کوشنر پس از سفر به مسکو، روز یکشنبه به اوکراین خواهند رفت.

زلنسکی روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که روسیه پیش از سفر فرستادگان آمریکا به کی‌یف، دو فرودگاه اوکراین را هدف حمله قرار داده است.

با این حال، اختلاف میان روسیه و اوکراین درباره چگونگی پایان دادن به جنگ همچنان بسیار عمیق است؛ جنگی که بیش از چهار سال و نیم ادامه داشته و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.

از زمان آخرین دور مذاکرات صلح در فوریه، دو طرف حملات هوایی دوربرد خود را به عمق خاک یکدیگر تشدید کرده‌اند و جنگ در دریا نیز افزایش یافته است.