به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با نتیحه ۳ بر یک موفق با پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان از هفته هشتم لیگ برتر شد تا هواداران این تیم جشن صعود به رتبه دوم را در ورزشگاه شهدای شهرقدس بگیرند.

طرفداران پرسپولیس ایستاده به تشویق بازیکنان پرداختند و با آنها جشن ۳ امتیاز مهمی را گرفتند که می تواند پرسپولیس را یک گام دیگر به قهرمانی در پایان فصل نزدیک کند.

سرخ ها که بابت این برد سر از پا نمی شناختند مقابل چشم و خشم طرفدران صنعت نفت خوشحالی کردند. نفتی ها که به هیچ وجه از عملکرد بازیکنان و تاکتیک های کادرفنی رضایت نداشتند به شعار معروف حیاکن رها کن علیه اعضای این تیم روی آوردند تا نشان دهند به هیچ وجه از قعرنشینی آنها رضایت ندارند.

باید دید آیا نوری با این نتیجه همچنان در آبادان خواهد ماند یا نیمکت این تیم بار دیگر دست‌خوش تغییر خواهد شد.