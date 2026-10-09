به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پس از پیروزی ۳ بر یک پرسپولیس مقابل صنعت نفت از هفته هشتم لیگ برتر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: ابتدا از هواداران تیم که ما را هر لحظه تشویق کردند تشکر می کنم. به بازیکنان هم خسته نباشید می گویم. به تیم حریف هم که دقایقی کار را سخت کردند خسته نباشید می گویم.

سرمربی پرسپولیس افزود: وقتی دو بر یک شدیم کمی بازی خطرناک شد که تغییراتی ایجاد کردیم. ناراحتم از اینکه گل بدی خوردیم و چند موقعیت را هم از دست دادیم.

تارتار ادامه داد: یکی از مشکلاتی که داریم کیفیت زمین شهرقدس است. تمام تیم از وضعیت چمن گلایه داشتند. از مسئولان می خواهن هرچه زودتر تکلیف ورزشگاه آزادی را روشن کنند.

سرمربی پرسپولیس در خصوص تاکتیک های گلزنی این تیم یادآور شد: تاکتیک ما یکسان است. جز بازی با تراکتور در بقیه مسابقات اینگونه بودیم. بازیکنان تیم در این تاکتیک فوق‌العاده هستند.

او در پایان گفت: دلم برای بازیکنانی که فرصت بازی پیدا نمی کنند می سوزد. اینقدر بازیکنان خوب روی نیمکت و سکو دارم که واقعا دلم می سوزد و آخر همین بازی هم دلم سوخت که نتوانستم به چند نفر بیشتر بازی دهم. امیدوارم در طول فصل و جام حذفی به تناوب از این بازیکنان استفاده کنیم.