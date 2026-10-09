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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

هفته هشتم لیگ بیست و ششم؛

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر صنعت نفت؛ استون همچنان مد نظر سرمربی نیست

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر صنعت نفت؛ استون همچنان مد نظر سرمربی نیست

ترکیب احتمالی تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی امروز با توجه به مصدومیت دو بازیکن تأثیرگذار هفته های ابتدایی این تیم انتخاب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در حالی از ساعت ۱۷ امروز جمعه در هفته هشتم لیگ برتر برگزار می شود که حسین کنعانی زادگان و پوریا پورعلی به دلیل آسیب دیدگی نمی‌توانند بزای سرخپوشان بازی کنند.

از این‌رو مهدی تارتار چاره ای جز تغییر در ترکیب تیمش ندارو و احتمالا با چاشنی احتیاط به مصاف صنعت نفت خواهد رفت تا با تسلط بر میانه میدان بتواند میهمانش را شکست دهد.

به نظر می رسد پرسپولیس با نفرات زیر بازی با نفت آبادان را آغاز کند و بازیکنانی همچون اوستون ارونوف و پوریا شهرآبادی را به عنوان تعویضی وارد زمین کند:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور.

کد مطلب 6972203
مهدی مرتضویان

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