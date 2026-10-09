پیام سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از تماشای نمایش «آرش»

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود درباره تماشای نمایش «آرش» نوشت:



«امشب به تماشای هنرنمایی هنرمندان خوب کشورمان در نمایش تحسین‌برانگیز «آرش» نشستم؛ آرش، در این روایت، فقط قهرمانی از دل اسطوره‌ها نیست؛ نمادی است از فداکاری و مسئولیت‌پذیری برای وطن که همواره باید بزرگ داشته شود و تداوم یابد.



اسطوره‌ها تنها قصه‌هایی از گذشته نیستند؛ حافظه‌ی مشترک یک ملت‌اند که همچون رشته‌ای نامرئی، ما را به ریشه‌ها، به یکدیگر و به معنای ایران پیوند می‌دهند.



دیدن هم‌میهنانی با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های گوناگون که گرد هم آمده بودند تا اسطوره‌ای مشترک را بازخوانی کنند، به ما یادآوری می‌کند که هویت یک ملت، در فراسوی تفاوت‌ها و سلیقه‌ها، بر خاطره‌ها و ارزش‌های مشترک استوار است؛ و در بزنگاه‌های تاریخی آنچه همه ما را به هم پیوند می‌دهد و یکی می‌کند، چیزی نیست جز میهن: ایران.»