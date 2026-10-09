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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۸

پیام سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از تماشای نمایش «آرش»

پیام سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از تماشای نمایش «آرش»

سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از تماشای نمایش «آرش»، اسطوره‌ «آرش» را نماد فداکاری و مسئولیت‌پذیری برای میهن برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود درباره تماشای نمایش «آرش» نوشت:

«امشب به تماشای هنرنمایی هنرمندان خوب کشورمان در نمایش تحسین‌برانگیز «آرش» نشستم؛ آرش، در این روایت، فقط قهرمانی از دل اسطوره‌ها نیست؛ نمادی است از فداکاری و مسئولیت‌پذیری برای وطن که همواره باید بزرگ داشته شود و تداوم یابد.

اسطوره‌ها تنها قصه‌هایی از گذشته نیستند؛ حافظه‌ی مشترک یک ملت‌اند که همچون رشته‌ای نامرئی، ما را به ریشه‌ها، به یکدیگر و به معنای ایران پیوند می‌دهند.

دیدن هم‌میهنانی با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های گوناگون که گرد هم آمده بودند تا اسطوره‌ای مشترک را بازخوانی کنند، به ما یادآوری می‌کند که هویت یک ملت، در فراسوی تفاوت‌ها و سلیقه‌ها، بر خاطره‌ها و ارزش‌های مشترک استوار است؛ و در بزنگاه‌های تاریخی آنچه همه ما را به هم پیوند می‌دهد و یکی می‌کند، چیزی نیست جز میهن: ایران.»

کد مطلب 6972877

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