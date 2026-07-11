روسیه صادرات گازوئیل را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک در نشست تلویزیونی دولت به ریاست ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری این کشور، با اشاره به وضعیت سوخت اعلام کرد که صادرات گازوئیل بهمنظور افزایش عرضه به بازار داخلی ممنوع شد.
وی در این نشست با اشاره به بازار سوخت روسیه گفت: وضعیت سوخت همچنان پیچیده است و اوضاع کنونی در جایگاههای سوخت سبب نگرانی مردم شده است.
وی افزود: امروز، ممنوعیت صادرات گازوئیل اعمال شد و این اقدام امکان افزایش عرضه به بازار داخلی را فراهم میکند.
نواک همچنین اعلام کرد: روسیه واردات سوخت را در ماه ژوئیه آغاز خواهد کرد.
منابع صنعتی هفته گذشته اعلام کردند که روسیه واردات بنزین را از هند آغاز کرده است.
دولت روسیه همچنین اعلام کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل، که شامل تولیدکنندگان این سوخت هم میشود، تا ۳۱ ژوئیه (نهم مرداد) ادامه خواهد داشت. بااینحال، عرضه گازوئیل در قالب توافقنامههای دولتی موجود مانند توافق با مغولستان از این محدودیتها معاف خواهد بود.
رئیسجمهوری روسیه در این نشست گفت که اوکراین در تلاش است تا به اقتصاد روسیه آسیب برساند.
پوتین گفت: اما مهمتر از همه، این کشور به دنبال ایجاد اضطراب در جامعه است. همه ما میدانیم که این هدف دستنیافتنی است. تابآوری سیستم برق روسیه بسیار بالاست و در میان کشورهای با بیشترین تابآوری در جهان قرار دارد.
حاشیه سود گازوئیل اروپا پس از اعلام ممنوعیت صادرات روسیه به سطح بیسابقه ۶۰ دلار و ۱۷ سنت برای هر بشکه افزایش یافت؛ زیرا تحلیلگران پیشبینی کردند که بازار در نتیجه این ممنوعیت دچار رکود میشود.
آبیشک کومار، تحلیلگر شرکت اسپارتا کامودیتیز، گفت: ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه در بدترین زمان ممکن اعمال شده است. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکنون سبب افت شدید ذخیرهسازیها برای جبران اختلال در عرضه خاورمیانه شده و ذخیرهسازیهای گازوئیل را در بازارهای مهم جهان کاهش داده است.
براساس دادههای ردیابی کشتیها، ترکیه و برزیل در ماه ژوئن خریداران اصلی گازوئیل روسیه بودند و درمجموع دستکم نیمی از گازوئیل روسیه را وارد کردند.
صادرات دریایی گازوئیل روسیه در ماه ژوئن با ۳۹ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به حدود یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید. صادرات گازوئیل این کشور در این ماه همچنین نسبت به صادرات ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تن در ماه مشابه سال گذشته با افت ۴۶ درصدی همراه بود.
دادههای شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان داد روسیه از یکم تا هشتم ژوئیه (۱۰ تا ۱۸ تیر) ۲۱۴ هزار بشکه گازوئیل در روز صادر کرده، درحالیکه این رقم در ژوئیه ۲۰۲۵ روزانه ۷۹۳ هزار بشکه و در ژوئیه ۲۰۲۱، پیش از آغاز درگیریهای نظامی مسکو و کییف، روزانه ۸۴۲ هزار بشکه بوده است.
دادههای کشتیرانی همچنین نشان داد که علاوه بر خریداران اصلی، مراکش، مصر و سنگال هم در ماه ژوئن از روسیه گازوئیل وارد کردند.
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