شروط ایران در «طرح ۷ روزه» پابرجاست؛ فشار بر آمریکا بیشتر از ایران است

حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا و طرح ۷ روزه ایران، اظهار کرد: برخلاف ادعاها و تبلیغات رسانه‌ای، طرف میانجی قطری در همان زمانی که عراقچی در نیویورک حضور داشت و حتی پیش از عزیمت وی به ایران، نظر آمریکا را به ما ارائه کرد.

وی افزود: ما معتقدیم که به دلایل متعدد عقلی و منطقی و با توجه به سوابق عملکرد آمریکا، حتماً باید هفت شرط محقق شود، زیرا آمریکا معمولاً زیر میز مذاکره می‌زند، به دیپلماسی پشت می‌کند و قابل اعتماد نیست. بنابراین، هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند بپذیرد که پیش از تحقق شروط هفت‌گانه‌ای که روسای جمهور ایران و آمریکا امضا کردند، اقدامی انجام شود. البته رئیس‌جمهور آمریکا بعداً از آن عقب‌نشینی کرد و آن را نفی کرد، اما از نظر ما این هفت شرط حتماً باید محقق شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این تصمیم یعنی لزوم حفظ شروط هفت‌گانه ایران، تصمیمی منطقی و در عین حال، تصمیم قاطع نظام است، به این معنا که موضوعی نیست که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در ایران قابل نقض یا تغییر باشد. این تصمیم از سوی مراجع عالی نظام ابلاغ شده است که حتماً باید هفت شرط محقق شود و پس از آن، تنگه هرمز گشایش یابد.

قشقاوی درباره تفاوت طرح هفت روزه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: تنها تفاوت طرح فعلی با آنچه در اسلام‌آباد مطرح بود، این است که در آنجا موضوع آتش‌بس ۳۰ روز و سپس ۶۰ روز مطرح بود، اما در اینجا می‌توانیم این زمان را فشرده کنیم و به هفت روز برسانیم، با این حال، در محتوای کار هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود.

وی ادامه داد: البته پاسخ طرف مقابل به پیشنهاد هفت روزه ایران این است که ایران ابتدا تنگه هرمز را باز کند و پس از آن، شروط هفت‌گانه به‌تدریج محقق شود.

ابهام در درخواست آمریکا درباره موضوع هسته‌ای

نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به طرح موضوع هسته‌ای از سوی آمریکا، اظهار کرد: از سوی دیگر، آنان بحث هسته‌ای را مطرح می‌کنند. عجیب است که آنان از یک طرف، خودشان مدعی‌اند که همه‌چیز نابود شده و صنعت هسته‌ای ما را بمباران کرده‌اند و چیزی باقی نمانده است و از طرف دیگر، می‌گویند بیایید درباره موضوع هسته‌ای مذاکره کنیم!

وی افزود: چند روز پیش ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود دوباره تکرار کرد که ما همه‌چیز را نابود کرده‌ایم. بنابراین، اساساً درخواست آمریکا درباره موضوع هسته‌ای برای ما مبهم است و حتی مشخص نیست که چه چیزی برای بررسی وجود دارد، زیرا موضوعی مبهم است و بیشتر جنبه روانی دارد.

توپ در زمین آمریکاست

قشقاوی با اشاره به مواضع رسانه‌های غربی درباره مسئولیت آمریکا در روند مذاکرات، گفت: همان‌طور که بسیاری از رسانه‌های غربی نیز گفته‌اند، توپ در زمین آمریکاست. این کشور باید برای چندمین بار مشخص کند که آیا می‌خواهد زیر عهدی که بسته است، بزند یا به آن پایبند بماند.

وی با اشاره به مفهوم وفای به عهد در آموزه‌های دینی، بیان کرد: قرآن می‌فرماید کسانی که ایمان ندارند، به عهد خود نیز پایبند نیستند. ایمان با وفای به عهد ارتباط دارد و کسی که به عهد خود وفا نمی‌کند، از ایمان واقعی برخوردار نیست.

وضعیت داخلی آمریکا مطلوب نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به شرایط داخلی آمریکا، گفت: ما می‌دانیم که شرایط در داخل آمریکا مناسب نیست. البته فشارهای اقتصادی بر مردم ما نیز غیرقابل انکار است، اما قطعاً میزان تاب‌آوری و تجربه‌ ما در مقابله با فشارهای خارجی و تحریم‌ها، بسیار بیشتر از طرف آمریکایی است.

وی افزود: آمریکا در حال حاضر به دلیل انتخابات میان‌دوره‌ای با محدودیت زمانی نیز مواجه است. فشار بر آمریکا بسیار بیشتر از فشار بر ایران است. واقعیت این است که همه می‌گویند فشار بر ترامپ و تیم او به دلیل جنگ نابخردانه‌ای که آغاز کردند، بسیار زیاد است.

افزایش اختلافات میان جمهوری‌خواهان

قشقاوی با اشاره به افزایش اختلافات در میان جمهوری‌خواهان، اظهار کرد: اختلافات در میان جمهوری‌خواهان نیز به‌شدت افزایش یافته است. در پنج ایالتی که معمولاً جمهوری‌خواهان در آن‌ها آرای بالایی به دست می‌آورند، دست‌کم بر اساس نظرسنجی‌ها، شانس آن‌ها بسیار کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اگر تا دیروز عده‌ای پیش‌بینی می‌کردند که جمهوری‌خواهان ممکن است یکی از مجالس را از دست دهند، اکنون بیشتر پیش‌بینی‌های کارشناسان آمریکایی حاکی از آن است که ممکن است حتی هر دو مجلس را از دست دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط سیاسی آمریکا مناسب نیست، تصریح کرد: به همین دلیل، آن‌ها به فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران روی آورده‌اند. البته این مسیرهای اقتصادی و موارد دیگر پیش از این طی شده است. طبیعتاً ما به این شرایط عادت بیشتری داریم و تحملمان بیشتر است و مردم ما آگاه‌تر هستند.