به گزارش خبرنگار مهر، حسین براتی ظهر امروز شنبه در نشست با عوامل و مسئولان سوژه‌یابی برنامه قرآنی «محفل» اظهار کرد: توجه به دیدگاه‌ها و پیشنهادهایی که از متن جامعه و از اقصی نقاط کشور جمع‌آوری می‌شود، می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌ها و بهبود کیفیت برنامه کمک کند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه برنامه «محفل» در میان مخاطبان افزود: ارتباط گسترده این برنامه با اقشار مختلف جامعه، نشان‌دهنده توفیق در بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی با شیوه‌های بدیع بیان است که باید با تکیه بر بازخوردهای میدانی تقویت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: برگزاری نشست با فعالان رسانه‌ای و خبرگزاری‌ها، فرصتی برای بررسی دقیق‌تر نقاط قوت و زمینه‌های ارتقای کیفیت تولیدات برنامه فراهم می‌کند.

براتی بر نقش تخصص‌های هنری تاکید کرد و گفت: کارگردانان، نویسندگان، فیلمنامه‌نویسان و تصویربرداران می‌توانند با انتقال تجربه‌های حرفه‌ای خود، به ارتقای کیفیت تولید و ارائه بهتر مفاهیم کمک شایانی کنند.

وی، نگاه علمی کارشناسان علوم اجتماعی و روان‌شناسی را ضروری دانست و بیان کرد: بهره‌گیری از نگاه تخصصی این صاحب‌نظران به شناخت دقیق‌تر نیازهای مخاطبان و تعمیق محتوای برنامه جهت اثرگذاری بیشتر کمک خواهد کرد.