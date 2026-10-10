به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان‌صباغ ظهر امروز شنبه در نشست با عوامل و مسئولان سوژه‌یابی برنامه قرآنی «محفل» اظهار کرد: خوزستان دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در نقاط مختلف است که شناسایی و معرفی الگوهای زیست قرآنی، چهره‌های برجسته و تجربه‌های موفق تربیتی در این مناطق ضروری است.

وی با بیان اینکه قرآن در بخش‌های مختلف خوزستان حضوری ریشه‌دار در زندگی مردم دارد، افزود: در برخی شهرستان‌ها، فعالیت‌های قرآنی بخش مهمی از زیست اجتماعی را تشکیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که جلسات خانگی قرآن در مناطقی همچون دزفول، سابقه‌ای چندده‌ساله دارد و به‌عنوان یکی از سنت‌های دیرپای فرهنگی و دینی شناخته می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به ظرفیت روستاهای قرآنی استان تصریح کرد: در برخی از این مناطق، شمار قابل‌توجهی از حافظان قرآن حضور دارند و جلسات تلاوت با استقبال گسترده نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود که این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای روایت تجربه‌های موفق مردمی باشد.

اخوان‌صباغ در ادامه به توانمندی قاریان و فعالان حوزه ابتهال و تواشیح اشاره کرد و گفت: بخشی از این استعدادها در بستر جلسات سنتی پرورش یافته‌اند و معرفی آنان می‌تواند جلوه‌ای از انس عمیق مردم خوزستان با قرآن را به تصویر بکشد. همچنین آیین‌های قرآنی مردم در ایام اربعین، از دیگر ظرفیت‌هایی است که قابلیت روایت رسانه‌ای دارد.

وی با اشاره به تجربه موفق مدرسه قرآنی در مقطع متوسطه اول، بیان کرد: در این الگو، دانش‌آموزان در کنار تحصیل، برنامه حفظ قرآن را دنبال می‌کنند و موفق به کسب معدل‌های بالا شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای پیوند میان آموزش قرآنی و پیشرفت تحصیلی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان در پایان ضمن اعلام آمادگی برای میزبانی از عوامل برنامه «محفل» خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی میان مجموعه‌های قرآنی و رسانه‌ای، می‌توان رویدادی متناسب با هویت فرهنگی و اجتماعی استان برگزار کرد تا استعدادها و الگوهای موفق قرآنی خوزستان به بهترین شکل به مخاطبان ملی معرفی شوند.