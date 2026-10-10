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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

قوه قضاییه: ادعای صدور حکم اعدام و شکنجه علی زکانی صحت ندارد

قوه قضاییه: ادعای صدور حکم اعدام و شکنجه علی زکانی صحت ندارد

قوه قضاییه با رد ادعاهای منتشرشده درباره شکنجه علی زکانی در یکی از زندان‌های استان قزوین و صدور حکم اعدام برای او اعلام کرد تاکنون حکم قطعی در مرجع قضایی برای این متهم صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: رسانه‌های معاند و جریان‌های ضدانقلاب در ادامه پروژه‌های خود برای تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای نفاق، اخیراً دست به انتشار ادعاهای کذب و بی‌اساس درباره فردی به نام «علی زکانی» زده‌اند. این جریان‌ها که پیش‌تر نیز با سناریوسازی‌های دروغین و پرونده‌سازی‌های هدفمند، پروژه‌هایی نظیر «کشته‌سازی» را دنبال می‌کردند، این بار مدعی شده‌اند که نامبرده در یکی از زندان‌های استان قزوین تحت شکنجه قرار گرفته است.

جریان ضد ایرانی در ادامه دروغ پردازی خود در مورد این متهم عنوان کرده برای وی حکم اعدام صادر شده است.

علی زکانی یکی از عناصر کودتای دی سال گذشته است و تاکنون هیچ حکم قطعی برای وی در مرجع قضایی صادر نشده است.

از سوی دیگر تمامی ادعاهای مطرح‌شده پیرامون شکنجه نامبرده، کذب محض بوده و اقدامات قضایی در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط حقوقی در حال پیگیری است.

کد مطلب 6973595
مهسا حيدری توچائی

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