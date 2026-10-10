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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

قاتل شهید محمدجواد رحیمی پس از طی مراحل قانونی قصاص شد

قاتل شهید محمدجواد رحیمی پس از طی مراحل قانونی قصاص شد

سمنان- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد حکم قصاص نفس قاتل شهید محمدجواد رحیمی، مأمور انتظامی شهرستان دامغان، بنا به درخواست اولیای دم اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری از اجرای حکم قصاص نفس قاتل شهید محمدجواد رحیمی، مأمور انتظامی شهرستان دامغان، پس از طی تمامی مراحل قانونی و بنا به درخواست اولیای دم خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با اعلام این خبر اظهار کرد: شهید محمدجواد رحیمی روز جمعه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در راستای انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت، در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان حضور داشت که در جریان این مأموریت، قاتل پس از خلع سلاح این مأمور انتظامی، با شلیک دو گلوله وی را به شهادت رساند.

وی افزود: در پی این جنایت، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان تشکیل شد و رسیدگی به موضوع با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: پرونده پس از طی مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود ارجاع شد و این شعبه پس از بررسی ابعاد مختلف پرونده، حکم قصاص نفس قاتل را صادر کرد.

اکبری تصریح کرد: رأی صادرشده پس از طی فرآیند قانونی، در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و تأیید و پس از آن نیز پرونده تشریفات قانونی لازم برای اجرای حکم را طی کرد.

وی خاطرنشان کرد: با قطعی شدن حکم و طی مراحل قانونی اجرای آن، بنا به درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس قاتل صبح امروز در شهرستان دامغان اجرا شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدجواد رحیمی گفت: این شهید والامقام در مسیر انجام وظیفه و خدمت به مردم جان خود را تقدیم کرد و نام و یاد وی که در راه حفظ و تأمین امنیت جامعه از رشادت و فداکاری دریغ نکرد، در حافظه مردم حق‌شناس و غیور و مجموعه انتظامی استان ماندگار خواهد بود.

کد مطلب 6973593

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