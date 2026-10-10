عزیزی در واکنش به اظهارات روبیو: مشکل آمریکا با ایران و ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا درباره هخامنشیان، در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «کشوری که شروع تاریخش با قتل عام بومیان بوده و لحظه‌ای از استعمار و خون‌ریزی دست نکشیده، هخامنشیان را که نخستین بیانیه حقوق بشر دنیا را نوشته‌اند، به جنایت متهم می‌کنند! ذات خبیثشان مشکل با ایران و ایرانی است.»