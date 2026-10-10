به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعدازظهر شنبه در سومین جلسه کارگروه استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در اصفهان، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و آمادگی بیشتر برای مقابله با چالش‌های اقتصادی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها اقدامی امنیتی و پلیسی نیست، بلکه نقش مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی، صیانت از اقتصاد ملی و تقویت تولید داخلی دارد.

وی افزود: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، دستگاه‌های مسئول باید با افزایش آمادگی و هماهنگی، با هرگونه قاچاق کالا و ارز قاطعانه مقابله کنند.

موسویان با اشاره به عملکرد استان در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی مربوط به این پرونده‌ها در مجموعه دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی اصفهان وصول و به خزانه واریز شده است.

تأکید بر پیگیری قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای

در این جلسه همچنین بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق و تفکیک‌شده از کشفیات قاچاق از ابتدای سال جاری تأکید شد. بر اساس مباحث مطرح‌شده، این گزارش‌ها باید اطلاعات مربوط به انبارها، موارد قاچاق سازمان‌یافته و مبالغ مرتبط را به‌صورت مشخص دربر گیرد.

همچنین پیشنهاد شد پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی محدود نشود و جرائم مرتبط با قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای نیز با جدیت از سوی ضابطان قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.

تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و ضابطان مسئول، از محورهای مطرح‌شده در این نشست برای افزایش اثربخشی مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان اصفهان بود.