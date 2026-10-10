به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در دیدار با کارکنان شرکت ملی پست استان اظهار کرد: امانتداری، صداقت و عدالت، سه رکن اساسی سلامت نظام اداری است و مسئولیت‌های اجرایی باید به افراد امین، متخصص و توانمند سپرده شود تا کیفیت خدمات‌رسانی به مردم ارتقا یابد.

وی افزود: تفاوت‌های نامتوازن در دریافتی کارکنان، به‌ویژه در شرایطی که تناسبی میان میزان مسئولیت، حجم فعالیت و حقوق وجود ندارد، موجب نارضایتی و احساس بی‌عدالتی می‌شود؛ ازاین‌رو، اصلاح این وضعیت نیازمند توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: پرداخت‌ها باید متناسب با تخصص، مسئولیت‌پذیری، میزان تلاش و بهره‌وری کارکنان باشد و نیروهای پرتلاش و متعهد متناسب با خدمات خود مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به سیره حکومتی امام علی(ع) در صیانت از بیت‌المال ادامه داد: منابع عمومی باید بر اساس ضوابط عادلانه و به دور از تبعیض، روابط شخصی و امتیازخواهی توزیع شود و هیچ فرد یا گروهی نباید صرفاً به دلیل موقعیت اجتماعی یا ارتباطات خود از امتیازات ناعادلانه برخوردار شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی شایسته‌سالاری را از الزامات کارآمدی نظام اداری دانست و تاکید کرد: انتخاب مدیران باید علاوه بر سلامت اخلاقی، بر پایه تخصص، توانمندی مدیریتی و برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری انجام شود.

وی افزود: نهادینه‌سازی امانتداری، صداقت و عدالت در کنار اصلاح نظام پرداخت و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، زمینه تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری و بهبود خدمات‌رسانی به مردم را فراهم می‌کند.