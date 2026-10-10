به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری صبح امروز شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کوهدشت با محوریت بررسی راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با سگ‌های بلاصاحب و جانوران موذی با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود اظهار کرد: متأسفانه در زمینه جولان سگ‌های بلاصاحب و جانوران موذی در سطح شهر، شرایط مطلوبی نداریم و وضعیت فعلی نیازمند بازنگری و اقدام فوری و هماهنگ است.

تدوین برنامه عملیاتی با محوریت شبکه بهداشت

وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مسئولان است، افزود: شبکه بهداشت و درمان باید با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ای مدون، جامع و عملیاتی برای ساماندهی وضعیت موجود تدوین کند.

فرماندار کوهدشت با اشاره به تخصصی و حساس بودن این حوزه تصریح کرد: همه دستگاه‌های مرتبط باید حداکثر ظرفیت‌ها، امکانات و توان خود را برای کنترل و رفع این معضل به کار گیرند.

تشکیل مستمر کارگروه تخصصی سلامت

ناصری همچنین بر ضرورت استمرار پیگیری مصوبات تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد دقیق برنامه‌ها و ارزیابی اقدامات میدانی، کارگروه تخصصی ذیل شورای سلامت باید به‌صورت مستمر، هر یک تا دو هفته یک‌بار، در محل شبکه بهداشت و درمان و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: جلسات شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان نیز با هدف رصد روند اجرای برنامه‌ها و بررسی عملکرد دستگاه‌ها، به‌صورت منظم و ماهانه به ریاست فرماندار برگزار خواهد شد تا نتایج اقدامات به شکل ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد.