اعزام دانشجویان لرستان به اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «قرارگاه دانشگاهی و استانی شهید علم‌الهدی» با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوهای دانشجویی راهیان نور غرب کشور و پاسداشت یاد و خاطره شهدا، به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد و حاضران بر ضرورت تقویت مشارکت دانشجویان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند.

تأکید بر اولویت حضور دانشجویان در نخستین اردوی راهیان نور

این نشست به ریاست قاسم صحرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در سالن جلسات حوزه برگزار شد.

صحرایی در این نشست با اشاره به اهمیت اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی اظهار کرد: اولویت جذب و ثبت‌نام در اردوهای راهیان نور با دانشجویانی است که برای نخستین‌بار در این اردوها شرکت می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای شیوه‌های اطلاع‌رسانی برای آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت حداکثری دانشجویان تأکید کرد.

ضرورت تبیین سیره شهدا برای نسل جوان

حجت‌الاسلام مجید مؤیدی، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان، نیز با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های دفاعی کشور و توان ایران در برابر استکبار به نسل دانشجو، اظهار داشت: معرفی دقیق و شایسته شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به نسل جوان، ضرورتی است که باید با جدیت بیشتری در برنامه‌های قرارگاه دنبال شود.

ارائه گزارش برنامه‌های بسیج دانشجویی

در ادامه این نشست، سرهنگ پاسدار محسن کریمی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان، گزارشی از برنامه‌ها و چشم‌انداز فعالیت‌های پیش‌رو ارائه کرد.

تأکید بر انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت

شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین درباره شیوه‌های نوین انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به دانشجویان تبادل نظر کردند و بر برگزاری باشکوه یادواره‌های شهدای والامقام جنگ‌های تحمیلی تأکید داشتند.

حاضران تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و آشنایی بیشتر نسل دانشجو با سیره و فداکاری شهدا را از محورهای مورد توجه در برنامه‌های این قرارگاه عنوان کردند.