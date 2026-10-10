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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

حجت‌الاسلام فوقی:اصفهان درحفظ قرآن به نسبت جمعیت رتبه نخست کشور رادارد

حجت‌الاسلام فوقی:اصفهان درحفظ قرآن به نسبت جمعیت رتبه نخست کشور رادارد

اصفهان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: اصفهان بر اساس آمارهای اعلام‌شده، به نسبت جمعیت در زمینه حفظ قرآن کریم رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی، صبح شنبه در دیدار با جمعی از حافظان تخصصی قرآن کریم اصفهان اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی و حمایت از حافظان این کتاب آسمانی از جمله محورهای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی است و در همین راستا، آزمون‌های تخصصی حفظ قرآن کریم با هدف ارزیابی توانمندی حافظان و اعطای مدارک متناسب با سطح دانش و مهارت آنان برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی، برگزاری آزمون‌های تخصصی حفظ قرآن کریم و اعطای مدارک در سطوح دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به حافظان واجد شرایط است که این برنامه در دوره‌های مختلف دنبال شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به استمرار این روند خاطرنشان کرد: امسال بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های تخصصی حفظ قرآن کریم برگزار شد که بیانگر تداوم برنامه‌ریزی برای شناسایی، ارزیابی و حمایت از حافظان تخصصی قرآن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور گفت: استان اصفهان بر اساس آمارهای اعلام‌شده، به نسبت جمعیت در حوزه حفظ قرآن کریم جایگاه نخست کشور را دارد و این ظرفیت می‌تواند زمینه گسترش برنامه‌های قرآنی و تربیت نسل جدیدی از حافظان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: استمرار فعالیت‌های آموزشی، برگزاری آزمون‌های تخصصی و حمایت از حافظان قرآن می‌تواند در ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی استان و تقویت فرهنگ انس با کلام وحی در جامعه مؤثر باشد.

در پایان این دیدار، مدارک تخصصی حافظان قرآن کریم از سوی آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، به آنان اهدا شد.

کد مطلب 6973292

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