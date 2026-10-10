به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی، صبح شنبه در دیدار با جمعی از حافظان تخصصی قرآن کریم اصفهان اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی و حمایت از حافظان این کتاب آسمانی از جمله محورهای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی است و در همین راستا، آزمون‌های تخصصی حفظ قرآن کریم با هدف ارزیابی توانمندی حافظان و اعطای مدارک متناسب با سطح دانش و مهارت آنان برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی، برگزاری آزمون‌های تخصصی حفظ قرآن کریم و اعطای مدارک در سطوح دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به حافظان واجد شرایط است که این برنامه در دوره‌های مختلف دنبال شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به استمرار این روند خاطرنشان کرد: امسال بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های تخصصی حفظ قرآن کریم برگزار شد که بیانگر تداوم برنامه‌ریزی برای شناسایی، ارزیابی و حمایت از حافظان تخصصی قرآن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور گفت: استان اصفهان بر اساس آمارهای اعلام‌شده، به نسبت جمعیت در حوزه حفظ قرآن کریم جایگاه نخست کشور را دارد و این ظرفیت می‌تواند زمینه گسترش برنامه‌های قرآنی و تربیت نسل جدیدی از حافظان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: استمرار فعالیت‌های آموزشی، برگزاری آزمون‌های تخصصی و حمایت از حافظان قرآن می‌تواند در ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی استان و تقویت فرهنگ انس با کلام وحی در جامعه مؤثر باشد.

در پایان این دیدار، مدارک تخصصی حافظان قرآن کریم از سوی آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، به آنان اهدا شد.