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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

حضور ۵ اسکواش‌باز یزدی در انتخابی تیم ملی جوانان

حضور ۵ اسکواش‌باز یزدی در انتخابی تیم ملی جوانان

یزد- رئیس هیئت اسکواش استان یزد از حضور پنج اسکواش‌باز یزدی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۲۷ تایلند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت اسکواش استان یزد، محمدحسین نجفی گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان پسران و دختران از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود و نفرات برتر این رقابت‌ها برای حضور در مسابقات تیمی جوانان آسیا ۲۰۲۷ انتخاب خواهند شد.

وی اظهار کرد: استان یزد در این رقابت‌ها پنج نماینده دارد که در بخش پسران، یوسف قرشی، علی عزیزی و فرزاد کشفی و در بخش دختران، باران روحانی و آیلین بابایی به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: حضور پنج ورزشکار یزدی در مرحله انتخابی تیم ملی نشان‌دهنده ظرفیت و استعدادهای موجود در اسکواش استان است و امیدواریم نمایندگان یزد با عملکردی شایسته بتوانند نظر کادر فنی تیم ملی را جلب و در ترکیب تیم اعزامی به رقابت‌های آسیایی قرار گیرند.

رئیس هیئت اسکواش استان یزد ادامه داد: توسعه رده‌های پایه و فراهم‌کردن زمینه حضور ورزشکاران مستعد در مسابقات ملی و بین‌المللی از اولویت‌های هیئت است و تلاش می‌کنیم با حمایت از ورزشکاران جوان، مسیر رشد و پیشرفت آنها را هموار کنیم.

کد مطلب 6968672

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    نظرات

    • زهرا IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      ماشالله به همشون
    • زهرا IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ماشالله به این دخترها

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