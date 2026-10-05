به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت اسکواش استان یزد، محمدحسین نجفی گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان پسران و دختران از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود و نفرات برتر این رقابت‌ها برای حضور در مسابقات تیمی جوانان آسیا ۲۰۲۷ انتخاب خواهند شد.

وی اظهار کرد: استان یزد در این رقابت‌ها پنج نماینده دارد که در بخش پسران، یوسف قرشی، علی عزیزی و فرزاد کشفی و در بخش دختران، باران روحانی و آیلین بابایی به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: حضور پنج ورزشکار یزدی در مرحله انتخابی تیم ملی نشان‌دهنده ظرفیت و استعدادهای موجود در اسکواش استان است و امیدواریم نمایندگان یزد با عملکردی شایسته بتوانند نظر کادر فنی تیم ملی را جلب و در ترکیب تیم اعزامی به رقابت‌های آسیایی قرار گیرند.

رئیس هیئت اسکواش استان یزد ادامه داد: توسعه رده‌های پایه و فراهم‌کردن زمینه حضور ورزشکاران مستعد در مسابقات ملی و بین‌المللی از اولویت‌های هیئت است و تلاش می‌کنیم با حمایت از ورزشکاران جوان، مسیر رشد و پیشرفت آنها را هموار کنیم.