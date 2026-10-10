زنجان پنجمین استان کشور از نظر درآمد خانوارهای شهری شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و نفوس و مسکن استان زنجان، با تشریح وضعیت درآمد و هزینه خانوارها اظهار کرد: بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۴، متوسط درآمد خانوارهای شهری استان از ۳۶۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۵۱۸ میلیون تومان افزایش یافته و جایگاه زنجان نیز از رتبه ششم به رتبه پنجم کشور ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود: در میان استان‌های کشور، تهران با متوسط درآمد ۷۲۱ میلیون تومان بیشترین درآمد خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده و سیستان و بلوچستان با ۲۸۳ میلیون تومان در پایین‌ترین رتبه قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به وضعیت درآمد خانوارهای روستایی گفت: متوسط درآمد این خانوارها در سال ۱۴۰۴ به ۲۴۷ میلیون تومان رسیده و زنجان در این شاخص رتبه هفتم کشور را کسب کرده است؛ جایگاهی که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

قاسملو در ادامه به وضعیت هزینه خانوارها اشاره کرد و گفت: استان زنجان در سال ۱۴۰۳ از نظر متوسط هزینه خانوارهای شهری رتبه دوم کشور را داشت، اما در سال ۱۴۰۴ به رتبه چهارم رسید.

وی اضافه کرد: تهران با متوسط هزینه ۵۷۷ میلیون تومان بیشترین هزینه خانوارهای شهری را در کشور ثبت کرده است. همچنین زنجان در شاخص متوسط هزینه خانوارهای روستایی از رتبه ششم در سال ۱۴۰۳ به رتبه هفتم در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

قاسملو با اشاره به نسبت هزینه به درآمد خانوارها بیان کرد: این نسبت در سال گذشته برای خانوارهای شهری زنجان حدود ۸۳ درصد و برای خانوارهای روستایی استان حدود ۸۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان، نسبت هزینه به درآمد خانوارهای روستایی به ۱۱۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که متوسط هزینه این خانوارها از متوسط درآمدشان بیشتر بوده است.

ضرورت بررسی هم‌زمان درآمد و نابرابری اقتصادی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر اهمیت تحلیل شاخص‌های اقتصادی خانوارها اظهار کرد: حساب درآمد و هزینه خانوار از طرح‌های مهم مرکز آمار ایران است که هر ساله با هدف بررسی وضعیت درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، درآمد قابل تصرف خانوارها با استفاده از حساب‌های تولید استانی، مالیات‌های غیرمستقیم و استهلاک محاسبه می‌شود و درآمدهای ناشی از کار، دارایی و ثروت نیز در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

قاسملو با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور در زمینه کاهش نابرابری درآمدی گفت: بر اساس این برنامه، ضریب جینی در سطح کشور باید ۲۵ درصد کاهش یابد و بررسی نحوه توزیع درآمد در استان‌ها می‌تواند در ارزیابی وضعیت موجود و تدوین سیاست‌های اقتصادی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش متوسط درآمد خانوارها الزاماً به معنای کاهش نابرابری نیست؛ چراکه ممکن است درآمد متوسط افزایش یابد، اما توزیع درآمد میان گروه‌های مختلف جامعه نامتوازن‌تر شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: در برخی استان‌ها با وجود پایین بودن متوسط درآمد خانوارها، توزیع درآمد وضعیت مناسب‌تری دارد، در حالی که در استان تهران با وجود بالا بودن متوسط درآمد، نابرابری درآمدی نیز بیشتر است.

قاسملو با اشاره به تغییرات ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل گفت: در برخی استان‌ها این شاخص در مناطق شهری افزایش یافته، اما در مناطق روستایی تعدادی از استان‌ها بهبودهایی مشاهده شده است.

وی تأکید کرد: بررسی روند تغییرات درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های گذشته، به‌ویژه در شرایط اقتصادی اخیر، می‌تواند به شناخت دقیق‌تر وضعیت معیشتی استان‌ها و شناسایی زمینه‌های بهبود شرایط اقتصادی خانوارها کمک کند.