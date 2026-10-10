حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی و بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم در زندگی روزمره از محورهای مهم برنامه‌های فرهنگی استان است.

وی افزود: در راستای تفاهم‌نامه همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و استانداری خراسان شمالی، راهکارهای اجرایی توسعه فعالیت‌های قرآنی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردم‌نهاد در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های تخصصی «تدبر و سبک زندگی» و تبیین ۳۶ فراز قرآنی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گسترش فرهنگ قرآنی در سطح محلات است.

حجت‌الاسلام هدایتی با تأکید بر ضرورت مشارکت نهادهای فرهنگی و مردمی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند زمینه ترویج آموزه‌های قرآنی و تقویت نقش قرآن در زندگی اجتماعی را فراهم کند.