به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا عبادی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های مسجد در جامعه اظهار کرد: مسجد یک ظرفیت ناشناخته و نامتناهی است، اما به دلیل آسیب‌هایی که در طول تاریخ به مسئله پیشوایی و امامت وارد شده، استعدادهای مسجد نیز آسیب دیده است.

وی با بیان اینکه همه انبیا برای پیاده‌سازی تمدن دینی مبعوث شده‌اند، افزود: فرمول مسجد دقیقاً مطابق با تکوین و خلقت انسان است و می‌تواند با کمترین هزینه، بالاترین نتایج را به همراه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بسیاری از شهرها و کشورهای جهان به دست کارگرانی ساخته شده‌اند که الزاماً تحصیلات تخصصی نداشته‌اند، افزود: بنابراین، تحقق تمدن به این معنا نیست که همه افراد باید متخصص باشند، بلکه لازم است هر فرد در جایگاه خود و در چارچوب یک هدایت صحیح عمل کند.

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه مسجد تنها به اقامه نماز محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نماز جماعت و تبعیت از امام، نمونه و نمادی از این حقیقت است.

وی ادامه داد: امامی عادل که در محراب قرار گرفته و مردم از او تبعیت می‌کنند، می‌تواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی نیز زمینه تحقق بالاترین سطوح تمدن را فراهم کند.

کمبود امام جماعت در برخی مساجد خراسان جنوبی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی مردمی متدین، انقلابی، پای کار و برخوردار از فرهنگ دینی دارد، اما از حدود دو هزار مسجد در استان، تنها برای ۵۰۰ مسجد پیشنهاد حضورامام جماعت مطرح شده و حتی درباره همین تعداد نیز اقدامات لازم به‌طور کامل انجام نشده است.

آیت‌الله عبادی با طرح این پرسش که برای رفع این کمبود چه باید کرد، افزود: باید بررسی شود چگونه می‌توان جاذبه لازم را ایجاد کرد تا به‌اندازه نیاز جامعه در نظام اسلامی، نیروی متخصص و روحانی تربیت شود.

وی با اشاره به تفاوت وضعیت بکارگیری نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: در رشته‌هایی مانند پزشکی، درباره تعداد موردنیاز پزشک متناسب با جمعیت برنامه‌ریزی می‌شود؛ اما در حوزه حضور روحانی و امام جماعت، با کمبود جدی مواجه هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: طلبه‌ای که سال‌ها در قم، مشهد یا اصفهان تحصیل کرده و در درس‌های تخصصی حوزه حضور داشته است، باید بتواند از آموخته‌های خود در جامعه استفاده کند و از مرحله آموزش به مرحله خدمت و فعالیت عملی برسد.

آیت‌الله عبادی با اشاره به اینکه در برخی رشته‌ها تعداد نیروها از نیاز موجود بیشتر است و افراد در صف انتظار قرار می‌گیرند، گفت: در حوزه روحانیت نه‌تنها نیروی کافی وجود ندارد، بلکه حتی جذب و به‌کارگیری بخشی از نیروهای موجود نیز با مشکل مواجه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بخش عمده نیاز به امام جماعت همچنان تأمین نشده است، بیان کرد: در برخی روستاها مردم می‌گویند خانه عالم داریم، اما عالم نداریم.

به گفته وی، این مسئله نشان می‌دهد که مشکل فقط به ساخت مکان و فراهم کردن زیرساخت محدود نمی‌شود، بلکه باید برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز نیز چاره‌اندیشی کرد.

ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای تربیت و جذب روحانیون

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه مسئله جذب نیرو باید به‌صورت جدی دنبال شود، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه باید بتوانند نیازهای کشور را در داخل و خارج از ایران و در موضوعات مختلف تأمین کنند، اما در این زمینه با کمبود مواجه هستیم و لازم است برای رفع آن تدبیر شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید دوباره بر ظرفیت نامتناهی مسجد گفت: اگر فرمول مسجد به‌درستی و با استحکام اجرا شود، می‌تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد و زمینه تحقق تمدن اسلامی را فراهم کند.

آیت‌الله عبادی خواستار تدوین نقشه‌ای جامع برای رفع کمبود روحانیون و امامان جماعت شد و افزود: این نقشه باید دارای برنامه مشخص و زمان‌بندی باشد تا بتوانیم پس از چند سال به نقطه‌ای برسیم که در زمینه تأمین عالم و روحانی، دست‌کم در حد نیاز خودکفا شده باشیم.