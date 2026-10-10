مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این دو حادثه که طی روز گذشته در کلان‌شهر اصفهان رخ داده است، اظهار کرد: در نخستین حادثه که در ساعت ۱۵:۰۰ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد، اکیپ‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳ و ۱ سازمان آتش‌نشانی به محله تاریخی جلفا اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، فردی به دلایل نامعلوم به درون چاهک آسانسور سقوط کرده بود که با حضور به موقع و تلاش تخصصی نیروهای امدادی، این فرد در حالی که وضعیت هوشیاری‌اش رو به کاهش بود، از عمق چاهک خارج شد. دهقانی تصریح کرد: مصدوم پس از اقدامات اولیه در محل، برای تکمیل مراحل درمانی به کادر اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد تا به مراکز درمانی منتقل شود.

سرعت عمل آتش‌نشانان مانع از فاجعه در پاساژ تجاری شد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان در بخش دیگری از اظهارات خود به حادثه حریق در خیابان نظر اشاره کرد و گفت: در ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۷ مهرماه، گزارش وقوع حریق در زیرزمین یک پاساژ لباس‌فروشی در خیابان نظر به ستاد فرماندهی اعلام شد.

وی با بیان اینکه اکیپ‌های عملیاتی ایستگاه‌های ۱ و ۳ بلافاصله در محل حاضر شدند، افزود: کانون حریق زیرزمین این مرکز خرید بود که منجر به دودگرفتگی شدید در فضا شده بود.

دهقانی تأکید کرد: به دلیل سرعت عمل بالای آتش‌نشانان در محاصره آتش و تخلیه دود، حریق در همان مراحل اولیه کنترل شد و خوشبختانه خسارات وارده به مغازه جزئی بوده و از گسترش شعله‌های آتش به سایر واحدهای تجاری و ایجاد خسارات سنگین مالی جلوگیری به عمل آمد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی در ساختمان‌های دارای آسانسور، نسبت به بررسی تجهیزات اعلام و اطفای حریق در اماکن تجاری و عمومی حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.