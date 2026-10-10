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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

مجوز استخدام ۳۲ هزار نفر برای مجموعه وزارت بهداشت اخذ شده است

مجوز استخدام ۳۲ هزار نفر برای مجموعه وزارت بهداشت اخذ شده است

مشهد- معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجوز استخدام ۳۲ هزار نفر برای مجموعه وزارت بهداشت اخذ شده است که حدود نیمی از این همکاران از گروه پرستاری خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی صبح شنبه به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و آغاز هفته پرستار در مراسم تجدید میثاق ۱۵۰ پرستار مشهدی با میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی که در رواق دار الهدایه حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز نخسین روز آغاز هفته پرستار است به همین مناسبت همراه با پرستاران مشهدی به نیابت از پرستاران کشور با حضور در حرم مطهر رضوی برای عرض سلام و اعلام بیعت با مولایمان حضرت امام رضا(ع) و تجدید میثاق با قائد و رهبر شهیدمان مشرف شدیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: خوشبختانه معوقات‌ حوزه پرستاری نسبت به سنوات گذشته به حداقل ممکن رسیده و امید است در برنامه های آتی و پیش بینی تعرفه سال ۱۴۰۶ و پیشنهادات ردیف‌های بودجه‌ای، مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی گفت: همچنین پیش‌بینی ما یک ردیف اختصاصی برای پانسیون‌های پرستاری خواهد بود.

عبادی با اشاره به پیشنهاد معافیت مالیاتی پرستاران و ثابت نگه داشتن آن بیان کرد: امید است مجلس شورای اسلامی در این خصوص نیز همکاری کند.

کد مطلب 6973416

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