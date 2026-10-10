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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

وزیر جهاد کشاورزی: هنوز درباره رقم افزایش کالابرگ به توافق نرسیده‌ایم

وزیر جهاد کشاورزی: هنوز درباره رقم افزایش کالابرگ به توافق نرسیده‌ایم

کرج- وزیر جهاد کشاورزی گفت: هنوز رقم نهایی میزان افزایش اعتبار کالابرگ نهایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در حاشیه آیین ملی آغاز سال زراعی جدید در محل موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفت: هنوز رقم نهایی میزان افزایش اعتبار کالابرگ نهایی نشده است و پس از رسیدن به توافق از سوی مسئولان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6973448

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