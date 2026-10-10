به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در حاشیه آیین ملی آغاز سال زراعی جدید در محل موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفت: هنوز رقم نهایی میزان افزایش اعتبار کالابرگ نهایی نشده است و پس از رسیدن به توافق از سوی مسئولان اعلام خواهد شد.

