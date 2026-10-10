پیشرفت ۶۴ درصدی توسعه پایانه مرزی باشماق؛ طرح بازنگری تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی باشماق به‌عنوان یکی از مبادی مهم تردد و مبادلات مرزی کردستان، با اجرای پروژه‌های عمرانی و بازنگری طرح ساماندهی این پایانه دنبال می‌شود؛ پروژه‌ای که بر اساس آخرین گزارش عملکرد، بخش‌های مختلف اجرایی آن پیشرفت متفاوتی داشته و قرارداد جدیدی نیز برای تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای الزامات پدافند غیرعامل به امضا رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با تشریح آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: قرارداد نخست پروژه ساماندهی، توسعه و احداث مسیرهای سایت پایانه مرزی باشماق در سال ۱۴۰۳ با مبلغ اولیه چهار هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال منعقد شد.

پیشرفت ۹۸ درصدی عملیات خاک‌برداری

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ افزود: پیشرفت فیزیکی کل طرح به ۶۴.۲۵ درصد رسیده است و پیشرفت ریالی آن با احتساب تعدیل نیز ۸۶ درصد گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان ادامه داد: عملیات خاک‌برداری پروژه ۹۸ درصد، خاک‌ریزی ۹۵ درصد و اجرای دیوارها ۹۳ درصد پیشرفت داشته است؛ همچنین میزان پیشرفت عملیات روسازی بتنی به ۴۸ درصد رسیده است.

وی در ادامه از انعقاد قرارداد دوم برای تکمیل طرح توسعه پایانه مرزی باشماق خبر داد و گفت: این قرارداد با موضوع تکمیل ساماندهی، توسعه و اجرای زیرساخت‌های پدافند غیرعامل سایت پایانه مرزی باشماق و با مبلغ اولیه هشت هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال منعقد شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز مراحل اجرایی قرارداد دوم، در حال حاضر پیشرفت فیزیکی قابل گزارش و اعلامی برای آن ثبت نشده است.

طرح بازنگری پایانه مرزی باشماق تصویب شد

وی همچنین از تصویب طرح بازنگری پایانه مرزی باشماق در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور خبر داد و بیان کرد: این طرح بر اساس نامه شماره ۹۳۰/۹۰۱۸۹ مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در نشست شماره ۳۵ این شورا به تصویب رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تصویب طرح بازنگری گفت: پیگیری‌های استاندار کردستان و شورای دستگاه‌های نظارتی استان، به‌ویژه اداره کل بازرسی، در پیشبرد روند بررسی و تصویب این طرح مؤثر بوده است.

وی تأکید کرد: تصویب طرح بازنگری، زمینه پیگیری مراحل بعدی توسعه و ساماندهی زیرساخت‌های پایانه مرزی باشماق را فراهم می‌کند.