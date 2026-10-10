پیام تبریک دبیرکل اوپک برای انتصاب سرپرست وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هیثم الغیص دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با ارسال پیامی انتصاب حمید بورد را به‌عنوان سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، متن پیام تبریک دبیرکل اوپک به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حمید بورد

سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران

اینجانب از طرف خود و به‌نیابت از سازمان کشورهای صادرکننده نفت انتصاب جنابعالی را به‌عنوان سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک می‌گویم.

اطمینان دارم که تجربه بالای جنابعالی در صنعت نفت و شناخت عمیق شما از بخش انرژی ایران و اولویت‌های توسعه ملی، راهنمای موفقیت و رشد مستمر بخش انرژی کشور خواهد بود. همچنین مایلم با استفاده از این فرصت، حمایت کامل خود و اوپک را به جنابعالی ابراز کنم.

مشتاقانه منتظر تعمیق بیشتر گفت‌وگوها و تعامل بین اوپک و جمهوری اسلامی ایران و همکاری نزدیک با جنابعالی در این زمینه هستم.

با تقدیم بهترین آرزوها به مناسبت انتصاب شما به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، از جنابعالی خواهشمندم مراتب احترام و ارادت مرا پذیرا باشید.»