  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

روشنگری مهمترین رسالت رسانه‌ها؛ جهاد تبیین پر رنگ‌تر شود

روشنگری مهمترین رسالت رسانه‌ها؛ جهاد تبیین پر رنگ‌تر شود

میامی- امام جمعه میامی روشنگری را رسالت رسانه‌ها دانست و از همه فعالان رسانه‌ای در شهرستان میامی درخواست کرد تا به جهاد تبیین، نگاه جدی‌تری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فرهادزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران عضو بسیج رسانه شاهرود و میامی در دفتر خود روشنگری را یکی از مهمترین رسالت های رسانه ها و خبرنگاران دانست.

وی با بیان اینکه رسانه ها در زمینه فرهنگ سازی و مسائل فرهنگی پیشگام هستند، افزود: رسانه‌ها می‌توانند با روشنگری، مردم را به فرهنگ اصیل خود بازگردانند

امام جمعه میامی با بیان اینکه رسانه نقش مهمی در توسعه فرهنگی دارد، گفت: رسانه می تواند با تبیین ارزش های واقعی، آنها را به مردم بشناساند و زمینه فراگیری ارزش ها را هم مساعد کند.

فرهادزاده با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب به موضوع تبیین بیان کرد: رسانه ها تلاش کنند زیبایی های کشورمان را مخابره کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های غربی با تحمیل دروغ‌های بزرگ، واقعیت‌ها را وارونه جلوه داده‌اند، گفت: نباید در دام رسانه های غربی گرفتار شد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه با وجود همه سختی‌ها و کوچک‌شدن سفره مردم، به لطف خداوند زندگی عادی مردم جریان دارد، ادامه داد: رسانه ها غربی تمایل دارند تا از عمد، مسائل را وارونه جلوه دهند.

کد مطلب 6973704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها