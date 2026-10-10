به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فرهادزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران عضو بسیج رسانه شاهرود و میامی در دفتر خود روشنگری را یکی از مهمترین رسالت های رسانه ها و خبرنگاران دانست.

وی با بیان اینکه رسانه ها در زمینه فرهنگ سازی و مسائل فرهنگی پیشگام هستند، افزود: رسانه‌ها می‌توانند با روشنگری، مردم را به فرهنگ اصیل خود بازگردانند

امام جمعه میامی با بیان اینکه رسانه نقش مهمی در توسعه فرهنگی دارد، گفت: رسانه می تواند با تبیین ارزش های واقعی، آنها را به مردم بشناساند و زمینه فراگیری ارزش ها را هم مساعد کند.

فرهادزاده با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب به موضوع تبیین بیان کرد: رسانه ها تلاش کنند زیبایی های کشورمان را مخابره کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های غربی با تحمیل دروغ‌های بزرگ، واقعیت‌ها را وارونه جلوه داده‌اند، گفت: نباید در دام رسانه های غربی گرفتار شد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه با وجود همه سختی‌ها و کوچک‌شدن سفره مردم، به لطف خداوند زندگی عادی مردم جریان دارد، ادامه داد: رسانه ها غربی تمایل دارند تا از عمد، مسائل را وارونه جلوه دهند.