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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

دعوت گچسارانی‌ها از مردم برای شرکت در رزمایش جان‌فدایان ایران

دعوت گچسارانی‌ها از مردم برای شرکت در رزمایش جان‌فدایان ایران

دوگنبدان-گچسارانی ها از مردم برای شرکت در رزمایش جان فدایان ایران که روز دوشنبه ۲۰ مهر برگزار می شود؛ دعوت کردند.

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کد مطلب 6973916

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