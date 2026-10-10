https://mehrnews.com/x3dhBQ ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6973916 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ دعوت گچسارانیها از مردم برای شرکت در رزمایش جانفدایان ایران دوگنبدان-گچسارانی ها از مردم برای شرکت در رزمایش جان فدایان ایران که روز دوشنبه ۲۰ مهر برگزار می شود؛ دعوت کردند. دریافت 170 MB کد مطلب 6973916 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش جانفدایان ایران - ۲ رزمایش جانفدایان ایران - ۳ رزمایش جان فدایان ایران در دهدشت رژه جانفدایان ایران در بوشهر جان فدایان ایران برگزاری رزمایش جان فدایان در گچساران برچسبها جانفدایان ایران گچساران جنگ رمضان
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