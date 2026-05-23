جان فدایان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه آگاه نوشت: همچنین مراسمی در مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما با سخنرانی سرلشکر محمد باقری و به همت بنیاد شهید رئیسی تشکیل شد، اما در سال جاری دیگر خبری از سخنرانی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(ره) نبود. هرچند ایشان و سایر فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در ۹ اسفندماه از سوی دشمن متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند، اما «علمِ انقلاب» زمین نماند و در سالگرد شهادت شهیدجمهور علاوه بر مراسم‌هایی که در تهران و سایر استانها و میادین مختلف در تهران ترتیب داده شده بود، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ۳۰‌اردیبهشت ماه پیامی صادر کردند و در توصیف رئیس‌جمهور فقید و مردمی فرموده بودند: «از زمره‌ی ویژگی‌های بارز شهید رئیسی، مسئولیت‌پذیری، جوانگرایی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع و بخصوص مردمی بودن را می‌توان برشمرد. این خصوصیات موجب دلگرم شدن دوستان ایران از جمله مجاهدان جبهه قدرتمند مقاومت و بسیاری از دلسوزان نظام می‌شد. این همه البته با معنویتی که ریشه در عمق جان او داشت، آمیخته بود. در رابطه‌ بین مسئولین و مردم، خصوصیات مثبت تأثیرگذار، موجب قدردانی متقابل می‌شود. اینگونه بود که بدرقه‌ او تا جوار مولا و مخدومش حضرت ابِی‌الحسنِ‌الرّضا صلوات‌الله و سلامه ‌علیه با شکوه کم نظیری صورت گرفت. دوران ناتمام ریاست جمهوری آن شهید، مقیاسی از تلاش و دلسوزی برای ملت و کشور در عین حفظ استقلال آن را فراهم ساخت.»

بعد از انتشار پیام معظم له، بیعت نامه خانواده و یاران شهید رئیسی منتشر شد. در پیام آنها آمده است: «بنابر سیره آن عزیز جان برکف و بر اساس ضرورت‌های ملی و دینی، ما سربازان شما در شرایط حساس و خطیر کنونی، اوضاع کشور و منطقه را در همه ابعاد داخلی و خارجی رصد و تحلیل نموده و پیشنهادهای خیرخواهانه، کارشناسانه و اثربخش خود را برای رفع مشکلات کشور و ملّت، بی شائبه و منّت به مسئولان ارشد امور اجرایی کشور ارائه می‌نماییم و یقین داریم که با وجود نعمت ولایت، حضور و اراده و اتحاد مردم با بصیرت و داشتن سرمایه های مادی و معنوی ایران بابرکت و البته با اتکا به تجربه‌های گرانقیمت در دولت شهید جمهور، هیچ بن بستی در اداره کشور عزیز ما ایران ، حتی در شرایط سخت تحریم و محاصره و جنگ طولانی مدت با قدرت‌ های متجاوز، وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت و فتوحات بزرگ در انتظار جبهه مقاومت و ملت ایران است، بإذن الله.»

اما به مناسبت یاد و خاطره شهدای خدمت، برنامه‌ای در تهران تحت عنوان کنگره فرهنگی هنری «پرواز تا خورشید» ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور مسئولان، اصحاب فرهنگ و هنر و فرهیختگان در تالار وحدت برگزار شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم و مشاور و دستیار رهبر انقلاب در آن مراسم به تشریح خصوصیات و ویژگی‌های شهدای پرواز اردیبهشت ماه بخصوص شهید رئیسی پرداخت و با بغضی که در گلو نگه داشته بود، ناگفته‌هایی از جزئیات جلسه هیات دولت ـ پس از اعلام ناپدید شدن هلی‌کوپتر حامل رئیس‌جمهور شهید ـ بیان کرد.

دومین همایش بین المللی الگوی حکمرانی شهید رئیسی در حرم مطهر امام رضا(ع)، برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله رئیسی در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی با حضور خانواده شهید و اقشار مختلف مردم، پاسداشت یاد شهیدان خدمت در مصلی تبریز، حرم حضرت شاهچراغ در شیراز و با سخنرانی سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد خمینی(ره)، رونمایی از کتاب «خسته نیستم» با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و خانواده شهید در باغ کتاب و پخش مستند «پرواز تا خورشید» روایت تصویری و دیده نشده از بدرقه پیکر شهید رئیسی و همراهان شهیدشان در مسیر تبریز تا مشهد از شبکه اول سیما، برگزاری محفل قرآنی بزرگداشت «رئیسی عزیز» در بیت شهید، مصاحبه با تعدادی از اعضای کابینه دولت مردمی در شبکه خبر سیما و شبکه تصویری «آن» از دیگر برنامه‌های سالگرد هشتمین رئیس‌جمهور مردمی، پرکار و خستگی ناپذیر جمهوری اسلامی ایران بود.

بعد از شهادت شهید رئیسی، بنیاد شهید جمهور اعلام موجودیت کرد و از آن زمان تاکنون با نشر کتاب و آثار او به معرفی گفتمان و خدمات این یار امام و رهبری می‌پردازد و در همین راستا اقدامات و فعالیت‌های زیادی انجام داده است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و مدیر بنیاد بین المللی شهید رئیسی در مراسم رونمایی از کتاب «خسته نیستم» گفته بود: اگر نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد، ده‌ها کتاب برای رونمایی داشتیم و وزرا و استانداران دولت شهید رئیسی اقتضائات حکمرانی را برشمرده‌اند و مجموعه‌ای فاخر در بنیاد شهید رئیسی شکل گرفته است.

۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ فقط رئیس قوه مجریه شهید نشد، بلکه همراه با او امیر دستگاه دیپلماسی، نماینده ولی فقیه در استان تبریز، استاندار جوان و مردمی تبریز، رئیس تیم حفاظت ریاست جمهوری هم به درجه شهادت نائل آمدند. فلذا برای گرامیداشت یادو خاطره وزیر امور خارجه که از او به نام وزیر خارجه جبهه مقاومت یاد می‌شد مراسمی در ۲۸ اردیبهشت ماه و با حضور سید مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین، «ناصر ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جمعی از شخصیت‌های حامی فلسطین در حوزه هنری برگزار شد. دومین مراسم از سوی دیپلمات‌ها در ساختمان ۳۰ تیر اختصاص داده شد.

سیدعباس عراقچی، شامگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در پستی در شبکه ایکس نوشت: مایه افتخار بود که به منظور گرامی‌داشت یاد و خاطره همکاران شهیدمان، امروز میزبان وزرای امور خارجه پیشین، جناب آقایان صالحی، ظریف و متکی باشم. وی در ادامه مطلب خود آورده بود: دکتر امیرعبداللهیان و دکتر خرازی در عرصه دیپلماسی، با شایستگی و درایت، پیشگام دفاع از عزت و منافع ایران بودند. روح قهرمانان‌مان شاد.

به هرحال ماندگاری و جاودانگی شخصیت‌هایی مانند شهید رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی، شهید امیرعبداللهیان و شهید امیرعلی آل‌هاشم، فراتر از یک رویداد خبری است. این ماندگاری را می‌توان از چندین لایه فلسفی، اجتماعی و سیاسی تحلیل کرد:

۱. لایه نمادین: ماندگاری یک شخصیت به میزان نزدیکی او به مفهوم «ایثار» بستگی دارد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که سبک زندگی ساده و تلاش بی‌وقفه این شهدا برای حضور در میان مردم، فارغ از تشریفات مرسوم اداری، عاملی بود که «صداقت» را در ذهن مردم متبادر می‌کرد. وقتی مردم شاهد بودند که مسئولان برای حل مشکلات به مناطق محروم می‌روند، نوعی حس هم‌دردی و اعتماد ایجاد شد که در دنیای امروزِ سیاست، کمیاب است.

شهید رئیسی: نگاهی که به او به عنوان یک «مدیر خستگی‌ناپذیر» وجود داشت و تلاش او برای پرهیز از تنش‌های سیاسی مرسوم، باعث شد که حتی برخی از منتقدان دولت او نیز به شخصیت اخلاقی وی احترام بگذارند.

شهید امیرعبداللهیان: او به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای شناخته می‌شد که توانست در عرصه بین‌المللی با ادبیاتی صریح و در عین حال وفادار به اصول، جایگاه خود را تثبیت کند.

شهید آل‌هاشم: نامبرده با عبور از پروتکل‌های حفاظتی و حضور در صف‌های نماز جمعه یا سوار شدن بر اتوبوس، تصویری از یک روحانیِ «مردمیِ بی‌واسطه» ارائه داد که در ذهن مردم به عنوان نمادی از تواضع باقی ماند.

۲. لایه اجتماعی: ماندگاری یک شخصیت در قلب مردم، زمانی رخ می‌دهد که او با «درد و رنج» یا «دغدغه‌های» مردم پیوند خورده باشد.این عزیزان در دورانی از تاریخ ایران زیست کردند که کشور با چالش‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. تلاش برای مدیریت این بحران‌ها هرچند با وجود چالش‌های بسیار باعث شد که آن‌ها به عنوان شخصیت‌هایی شناخته شوند که در خط مقدمِ مواجهه با سختی‌ها بودند. این «حضور در میدان» است که باعث می‌شود نام آنان با مسائل روزمره و دغدغه‌های زندگی مردم گره بخورد.

۳. لایه ایدئولوژیک و ارزشی: از منظر نظام فکری ایران، این شهدا نماد «جهاد سیاسی» هستند. آن‌ها در دورانی که جهان با تغییرات سریع و گاهی تلاطم‌های سیاسی روبرو بود، بر سر اصول و مسیر خود پافشاری کردند. این «ثبات در اصل» برای مخاطبان و پیروان، جذابیت و اعتبار بسیار بالایی دارد و باعث می‌شود که الگو قرار گرفتن آن‌ها در ذهن‌ها ماندگار شود.

۴. لایه تاریخی (پایان یک فصل و آغاز فصلی نو): در تاریخ، حوادثی که باعث مرگ ناگهانی و در اوج مسئولیت شخصیت‌های کلیدی می‌شوند، همواره «نقاط عطف» محسوب می‌شوند. این حادثه، یک شوک عمیق به بدنه سیاسی و اجتماعی کشور وارد کرد. این نوع اتفاقات، روایت‌های تاریخی زیادی را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که نام این افراد در مستندها، تحلیل‌ها و گفتگوهای تاریخی سالیان متمادی باقی بماند.

۵. لایه معنوی و مذهبی: با توجه به بافت فرهنگی ایران، مفهوم شهادت یکی از قدرتمندترین مفاهیم برای ماندگاری است. در ذهنیت جمعی ایرانیان، شهادت نه یک پایان، بلکه یک «میلاد» است. این نگاه منجر می‌شود که شهادت این شخصیت‌ها نه به عنوان یک «باخت»، بلکه به عنوان یک «پیروزی معنوی» تلقی شود. این نگاه، ماندگاری آن‌ها را از سطح یک تحلیل سیاسی به سطح یک باور قلبی ارتقا می‌دهد.

ختم کلام: ماندگاری آن‌ها محصول تلاقی خدمت در اوج سختی، مرگ در مسیر وظیفه و پیوند با ارزش‌های عمیق فرهنگی-مذهبی است. آن‌ها از قالب یک «مدیر» یا «دیپلمات» خارج شده و به روایتی از مسئولیت‌پذیری در تاریخ معاصر تبدیل شدند.