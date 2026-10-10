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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

امام جمعه لاهیجان: مذاکره زیر سایه تهدید و تسلیم پذیرفتنی نیست

امام جمعه لاهیجان: مذاکره زیر سایه تهدید و تسلیم پذیرفتنی نیست

لاهیجان- امام جمعه لاهیجان با اشاره به آمادگی نیروهای نظامی کشور در برابر تهدیدات دشمنان گفت: مذاکره‌ای که با تهدید و تحمیل همراه باشد، مورد پذیرش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم لاهیجان به اشاره به اظهارات توهین آمیز سیاستمداران آمریکا به تمدن تاریخی ایران، گفت: دقیقا یک روز بعد از اظهارات خصمانه وزیر امور خارجه آمریکا در یونان در مورد تاریخ ایران، ترامپ تحریم های روسیه را برمی دارد و درخواست می کند که پوتین مقادیری از گازوئیل خودش را آزاد کند تا قیمت گازوئیل در آمریکا برای استفاده کشاورزان کمتر شود.

وی ادامه داد: روسیه ای که امروز با غرب و ناتو در حال جنگ است و یک هفته قبل هم ترامپ تحریم هایی را بر علیه روسیه امضا می کند ولی امروز به گدایی گازوییل می افتد و تحریم ها را برمی دارد.

سلیمانی با اشاره به غرب فروشی آمریکا، گفت: خود ترامپ امروز در حال خیانت به غرب و اوکراین است. اکراین و اروپا هم امروز به خیانت های آمریکا پی برده ولی عده ای هنوز در داخل دم از مذاکره ذلیلانه با آمریکا و عقب نشینی می زنند.

امام جمعه لاهیجان با انتقاد از برخی سخنرانی های سیاسیون که مدام دو قطبی ایجاد می کنند و دم از سازش با آمریکا می زنند، گفت: برجام باید درس عبرتی باشد که بخاطرش کشور آن همه هزینه داد و تحریم ها اضافه شد. نباید حرف هایی زد که بیشتر به نفع دشمنان این کشور تمام شود.

وی در این‌باره ادامه داد: ما هم می گوییم که مذاکره ادامه جنگ است ولی نه مذاکره ای که زیر سایه تهدید، شمشیر و تسلیم باشد.

وی با اشاره به اینکه ما در یک رویارویی بزرگ قرار داریم، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاطر بقای سیاسی خودشان ممکن است دست به هر کاری بزنند. جنگ ادامه دارد و در طول این چند ماه هیچ شبی نبوده است که در تنگه هرمز شلیک نداشته باشیم.

حجت الاسلام سلیمانی با تمجید از تاکتیک های نظامی ایران در مقابل دشمنان، گفت: آمادگی نیرو های ما تاکنون از وقوع یک جنگ همه جانبه دیگر جلوگیری کرده است، اما اظهارات غیر تخصصی و احساسی برخی ها باعث فشار بر کشور شده است.

امام جمعه لاهیجان در پایان با اشاره به مواضع شجاعانه امام جمعه تهران مبنی بر خروج از NPT، گفت: امروزه سلاح هسته ای صرفا سلاح کشتار جمعی نیست، بلکه سلاحی برای نجنگیدن و متوقف کردن دشمنان است. باید گفتمان واحدی شکل بگیرد و مجلس نیز پای کار باشد و از NPT خارج شویم.

کد مطلب 6973947

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    نظرات

    • محمد IR ۰۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 0
      پاسخ
      خواهش میکنیم تو کار دولت دخالت نباشه
    • IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مثل امریکا و ایران مثل آب و آتش است که در تضاد ذاتی ماهیتی باهم هستند مذاکره برای سازش بین این دو بی معنا بی مفهوم است

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